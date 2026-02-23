La BBC s'est excusée lundi pour avoir diffusé une insulte raciste non coupée lors des Bafta. Les propos ont été attribués à un homme atteint du syndrome de Tourette.

La BBC s'excuse après une insulte raciste dans une émission en différé

La BBC s'excuse après une insulte raciste dans une émission en différé

AFP Agence France-Presse

La BBC s'est excusée lundi de ne pas avoir coupé, lors de la diffusion la veille de la cérémonie des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, une insulte raciste lancée par une personne atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette.

Cet homme, l'Ecossais John Davidson, touché par cette maladie neurologique caractérisée par des tics moteurs et vocaux, a inspiré le personnage principal de la comédie dramatique «I Swear», pour lequel l'acteur Robert Aramayo a été récompensé lors de la cérémonie.

Aucune coupe dans le différé

John Davidson, qui était dans l'assistance, a lancé une insulte raciste au moment où deux acteurs noirs, Michael B. Jordan et Delroy Lindo, jouant dans le film «Sinners», étaient sur scène pour remettre le prix des effets spéciaux. Le maître de cérémonie, l'acteur Alan Cumming, a alors présenté des excuses aux spectateurs.

L'insulte n'a toutefois pas été coupée par la BBC lors de la diffusion dimanche soir de la cérémonie en différé, avec un décalage de deux heures. «Certains téléspectateurs ont peut-être entendu des propos grossiers et offensants lors de la cérémonie des Bafta», a indiqué lundi un porte-parole de la BBC dans un communiqué.

«Ceux-ci résultaient de tics verbaux involontaires associés au syndrome de Tourette et, comme expliqué lors de la cérémonie, n'étaient pas intentionnels», a poursuivi le porte-parole. «Nous nous excusons de ne pas avoir coupé ces propos avant la diffusion et ils seront désormais supprimés de la version disponible sur BBC iPlayer», ajoute la BBC.

Des tics involontaires

L'association Tourettes Action, qui soutient les personnes atteintes de cette maladie, a assuré «comprendre profondément» l'émoi causé par cette insulte raciste. «Mais il est essentiel que le public comprenne une vérité fondamentale concernant le syndrome de Tourette: les tics sont involontaires. Ils ne reflètent pas les convictions d'une personne», a indiqué un porte-parole.

«Les personnes atteintes du syndrome de Tourette peuvent prononcer des mots ou des phrases qu'elles ne pensent pas, qu'elles n'approuvent pas et qui leur causent ensuite un grand désarroi», a poursuivi le porte-parole.



