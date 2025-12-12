DE
Prévu pour l'année prochaine
Le roi Charles III pourra alléger son traitement contre le cancer

Le roi Charles III s'est exprimé dans un message vidéo diffusé sur la télévision britannique ce vendredi soir, où il a abordé son cancer et son processus de guérison. Il annonce pouvoir alléger son traitement dès 2026.
Publié: il y a 21 minutes
Bonne nouvelle pour le roi Charles: il pourra alléger son traitement contre le cancer au cours de la nouvelle année.
SpotOn et Saskia Schär

Le roi Charles III, 77 ans, s'est adressé au public vendredi soir, dans un message très personnel. Dans le cadre du grand gala de collecte de fonds «Stand Up To Cancer 2025», le monarque a parlé de son propre diagnostic et de son chemin vers la guérison. «En fait, je peux vous annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle. Grâce à un diagnostic précoce, à un traitement efficace et au respect des recommandations médicales, mon traitement du cancer pourra être allégé au cours de la nouvelle année.» Cette étape est à la fois «une bénédiction personnelle» et une preuve des progrès réalisés dans le traitement du cancer ces dernières années.

Il est très rare qu'un chef d'Etat en exercice s'exprime aussi ouvertement à la télévision sur des sujets de santé aussi privés. Normalement, l'état de santé de la famille royale britannique est traité avec la plus grande discrétion. Pour preuve, on ne sait toujours pas exactement de quel type de cancer souffre le roi britannique. Il en va de même pour sa belle-fille, la princesse Kate, qui avait annoncé son cancer peu de temps après lui.

L'ouverture du roi Charles a un effet positif

Le message du roi, qui avait déjà été enregistré la dernière semaine, a été diffusé vendredi soir sur la chaîne britannique Channel 4. Comme l'indiquaient déjà les informations préalables, il y revient sur son «propre voyage de guérison». Mais il insiste surtout sur l'immense importance des examens de dépistage, seuls à permettre un diagnostic précoce.

Charles a reçu son diagnostic en février 2024, peu après avoir été hospitalisé pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Les tests effectués à l'époque ont révélé une «forme de cancer». Le Palais de Buckingham avait simplement précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate.

Depuis, le roi suit un traitement hebdomadaire. Le palais explique avoir choisi la transparence afin d’éviter les spéculations et de sensibiliser à la réalité des personnes touchées par le cancer dans le monde. Une démarche qui porte déjà ses fruits: après l'annonce du diagnostic, les sites de santé et le NHS, le service public de santé du Royaume-Uni, ont constaté une forte hausse des recherches liées au dépistage du cancer.

La prévention en point de mire

La diffusion du message de Charles III est la pièce maîtresse de la campagne commune de Cancer Research UK et Channel 4. Immédiatement après le discours du roi, une émission en direct d'une clinique de cancérologie de l'hôpital Addenbrooke, à Cambridge, a suivi.

Le programme était présenté par la présentatrice britannique Davina McCall, elle-même récemment traitée pour un cancer du sein. La campagne sur le cancer de cette année met particulièrement l'accent sur un nouvel outil en ligne qui aide les citoyens à vérifier rapidement les examens de dépistage auxquels ils ont droit.

