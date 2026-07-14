Andy Burnham, fort du soutien de 349 députés travaillistes, succédera à Keir Starmer comme Premier ministre. Il sera officiellement intronisé le 17 juillet à Londres.

Andy Burnham est assuré de devenir Premier ministre du Royaume-Uni

Andy Burnham est assuré de devenir Premier ministre du Royaume-Uni

AFP Agence France-Presse

L'ancien maire du Grand Manchester Andy Burnham est désormais assuré de succéder au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer, après avoir obtenu le soutien nécessaire de députés travaillistes, selon un décompte du parti. Andy Burnham doit encore obtenir l'aval de trois organisations affiliées, dont au moins deux syndicats, une étape toutefois considérée comme une formalité.

Andy Burnham a reçu lundi le soutien de 27 députés travaillistes supplémentaires, qui s'ajoutent aux 322 reçus au premier jour du vote, jeudi dernier. Avec le parrainage de 349 députés sur les 403 que compte le groupe, aucun autre candidat ne peut désormais atteindre le seuil des 81 soutiens requis pour se présenter à la direction du parti.

Date limite en approche

La date limite pour prendre part au vote est mercredi. Il doit être officiellement intronisé à la tête du Parti travailliste le 17 juillet lors d'un congrès extraordinaire, avant de s'installer à Downing Street, probablement le 20 juillet, après avoir rencontré le roi Charles III.

L'ex-maire du Grand Manchester, Andy Burnham a remporté le 19 juin une élection législative partielle lui permettant de siéger au Parlement, condition requise pour pouvoir se lancer dans une course au leadership travailliste. Il avait tenté à deux reprises de diriger le Labour, en 2010 et en 2015. Depuis son retour au Parlement, Andy Burnham a commencé à esquisser ses priorités pour le gouvernement, promettant notamment un vaste mouvement de décentralisation destiné à relancer la croissance.