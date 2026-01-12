DE
FR

Les accusations de la Gambie
La Birmanie devant la Cour internationale de justice pour le génocide des Rohingyas

La CIJ doit décider si la Birmanie a commis un génocide contre les Rohingyas. La Gambie accuse le pouvoir birman de violer la Convention de 1948 sur le génocide.
Publié: 05:22 heures
1/5
Des Rohingyas déplacés dans le camp de Thet Kay Pyin à Sittwe, dans l'Etat de Rakhine, en Birmanie, le 5 juin 2021.
Photo: STR
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Birmanie a-t-elle commis un génocide contre sa minorité musulmane rohingya? C'est la question que les magistrats de la Cour internationale de justice (CIJ) devront trancher à l'issue de trois semaines d'audiences qui débutent lundi. Dans cette affaire, portée par la Gambie devant la plus haute instance judiciaire de l'ONU, le pouvoir birman est accusé de violations de la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948.

Le dossier est suivie de près car il est susceptible de créer des précédents pour une affaire portée devant la CIJ par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide à l'encontre de la population palestinienne de Gaza. Des centaines de milliers de musulmans rohingyas ont fui en 2017 une répression sanglante de l'armée birmane et de milices bouddhistes, trouvant refuge au Bangladesh voisin.

Des témoignages ont fait état de meurtres, de viols collectifs et d'incendies criminels. Aujourd'hui, 1,17 million de Rohingyas vivent entassés dans des camps délabrés qui s'étendent sur plus de 3200 hectares à Cox's Bazar, au Bangladesh. «Je veux voir si les souffrances que nous avons endurées seront prises en compte lors de l'audience», a expliqué à l'AFP Janifa Begum, mère de deux enfants vivant dans ces camps. «Nous voulons justice et paix», a ajouté cette femme de 37 ans.

«Des meurtres insensés»

La Gambie, pays à majorité musulmane d'Afrique de l'Ouest, a porté l'affaire en 2019 devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui statue sur les différends entre Etats. En vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un pays peut saisir la CIJ contre un autre qu'il estime avoir violé le traité.

A lire aussi
Silence mondial alors que la Birmanie replonge dans la terreur
Un arrière-goût de 2017
Silence mondial alors que la Birmanie replonge dans la terreur
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures

En décembre 2019, les avocats de la Gambie ont présenté des preuves de ce qu'ils ont qualifié de «meurtres insensés», et «d'actes de barbarie qui continuent de choquer notre conscience collective». La lauréate du Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi s'était elle-même rendue à La Haye pour défendre la Birmanie devant la cour.

Elle a rejeté les arguments de Banjul, les qualifiant de «tableau trompeur et incomplet» de ce qu'elle a décrit comme un «conflit armé interne». L'ancienne figure emblématique de la démocratie a averti que l'affaire devant la CIJ risquait de raviver la crise, qu'elle a attribuée aux attaques de militants rohingyas.

Aung San Suu Kyi a depuis été évincée de la tête du gouvernement birman par le coup d'État militaire du 1er février 2021, et se trouve actuellement en détention. La Birmanie a toujours soutenu que la répression menée par les forces armées était justifiée pour réprimer l'insurrection des Rohingyas après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une douzaine de membres des forces de sécurité.

Pression politique

La cour de La Haye s'est initialement rangée du côté de la Gambie, qui avait demandé aux juges des «mesures provisoires», c'est-à-dire des décisions d'urgence pour mettre fin aux violences pendant l'examen de l'affaire. En 2020, le tribunal a déclaré que la Birmanie devait prendre «toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher (... ) tous les actes» visés par la convention de 1948.

Suite à cet arrêt de la CIJ, les États-Unis ont officiellement déclaré en 2022 que les violences constituaient un génocide. Une équipe de l'ONU avait déjà affirmé en 2019 que la Birmanie nourrissait des «intentions génocidaires» à l'encontre des Rohingyas.

Un verdict final de la cour de La Haye pourrait encore prendre des mois, voire des années. Bien que le tribunal n'ait aucun moyen de faire appliquer ses décisions, un arrêt favorable à Banjul exercerait une pression politique sur la Birmanie.

Les juges de la CIJ ne sont pas les seuls à se pencher sur les violences contre les Rohingyas. La Cour pénale internationale (CPI), qui siège également à La Haye, mène une enquête sur les crimes contre l'humanité qui auraient été commis par le chef militaire birman Min Aung Hlaing.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus