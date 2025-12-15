DE
Hollywood est sous le choc
Qui est Nick, le fils de Rob Reiner suspecté du meurtre de ses parents?

Nick Reiner est soupçonné d’avoir assassiné ses parents, la légende d'Hollywood Rob Reiner et son épouse Michele. Mais qui est cet homme de 32 ans qui a grandi sous les projecteurs californiens?
Nick Reiner a-t-il tué ses parents? Une enquête est en cours après l’assassinat du réalisateur Rob Reiner et de son épouse Michele. Les deux époux, âgés respectivement de 78 et 68 ans ont été retrouvés morts dimanche 14 décembre dans leur maison d’Hollywood. Tous deux présentaient plusieurs blessures par arme blanche.

Nick Reiner, fils cadet de Michele Reiner et troisième enfant de Rob Reiner, est désormais soupçonné d’avoir brutalement assassiné ses parents. Mais qui est ce jeune homme de 32 ans? Et quelle relation entretenait-il avec eux?

Problèmes de drogue dès l'âge de 14 ans

Nick Reiner a souffert de grandir sous les projecteurs. Dès l’âge de 14 ans, il a commencé à lutter contre des problèmes de toxicomanie. Peu avant ses 15 ans, il a été admis pour la première fois dans un centre de désintoxication. Selon le magazine «People», il aurait suivi plus d’une douzaine de cures jusqu’en 2016.

Ces tentatives n’ont pas toujours abouti. A plusieurs reprises, il aurait délaissé les cliniques, une errance qui l’aurait conduit à vivre dans la rue. «J’ai été sans domicile fixe dans le Maine, dans le New Jersey, au Texas», racontait-il en 2016. «Je dormais dehors la nuit, j’ai passé des semaines entières dans la rue. Ce n’était pas drôle.» Il expliquait alors que refuser les programmes proposés signifiait, pour lui, accepter l’itinérance.

Un film pour rapprocher père et fils

Nick Reiner a reconnu par le passé que ses relations avec son père n’étaient pas particulièrement étroites et que les occasions de se rapprocher étaient rares. Un projet cinématographique leur a toutefois permis de créer un lien plus fort: le film «Being Charlie». Ecrit par Nick Reiner et librement inspiré de son expérience de la rue et de l’addiction, le long-métrage a été réalisé par Rob Reiner lui-même.

Ce tournage a contribué à rapprocher le père et le fils. «Il adore le baseball, moi aussi. En le voyant diriger ce film, quelque chose qui m’intéressait vraiment, je me suis dit: 'Waouh, il en sait énormément.' Ça m’a rapproché de lui », confiait Nick Reiner en 2016. Rob Reiner, de son côté, décrivait alors son fils comme «le cœur et l’âme du film».

