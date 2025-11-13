DE
Risque de grippe aviaire
L'Espagne confine les volailles sur tout son territoire

Face à la menace croissante de grippe aviaire, l'Espagne renforce ses mesures préventives. Le confinement des volailles est désormais obligatoire dans tout le pays, avec des interdictions supplémentaires pour protéger le secteur avicole.
Publié: 11:53 heures
Les animaux ont interdiction de rester en plein air.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'Espagne a étendu à tout son territoire le confinement des volailles qu'elle avait déjà imposé dans plusieurs régions, face à «l'augmentation du risque de propagation» des cas de grippe aviaire en Europe, a annoncé le ministère de l'Agriculture.

L'arrêté «étend à toutes les exploitations avicoles, y compris les exploitations biologiques et celles destinées à la consommation sur place ou à la production de viande ou d'oeufs pour la vente directe au consommateur, l'interdiction pour les animaux de rester en plein air qui était déjà en vigueur» depuis lundi dans les zones considérées à risque, a annoncé mercredi le ministère dans un communiqué.

Risque élevé d'arrivée de la maladie

La mesure répond à «l'élévation du risque d'arrivée de la maladie en Espagne au cours de la dernière semaine», vu le «nombre de foyers signalés en Europe», a expliqué le ministère. Selon les données d'Adis, le système informatique européen sur les maladies animales, recueillis par le ministère espagnol, depuis juillet, 139 foyers ont été enregistrés dans des exploitations avicoles en Europe, dont 14 en Espagne.

De plus, l'arrêté du ministère de l'Agriculture interdit l'élevage de canards et d'oies avec d'autres espèces de volailles ainsi que la présence de volailles dans les concours agricoles, expositions et événements culturels. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la fin de ce confinement. Le Royaume-Uni et la France, également touchés, ont également imposé le confinement des volailles.

