Les services vétérinaires tchèques ont annoncé mercredi avoir commencé à abattre plus de 70'000 oiseaux après la détection de cas de grippe aviaire dans deux élevages. «L'abattage a commencé ce matin», a déclaré à l'AFP Petr Majer, porte-parole de l'Administration vétérinaire d'Etat (SVS), précisant que les pompiers et les employés des fermes tuaient les oiseaux dans des conteneurs remplis de dioxyde de carbone.

Les opérations ont débuté dans le village de Valdikov, dans le sud du pays, où la maladie a été confirmée mardi matin. Quelque 18'000 canards âgés d'une semaine et 2500 canards adultes doivent être abattus. Petr Majer a indiqué que l'abattage se poursuivrait jeudi dans un élevage situé dans la ville de Lanskroun, dans le centre de la République tchèque, où environ 40'000 poules et 13'000 coqs seront abattus.

La SVS a annoncé des mesures préventives extraordinaires dans un rayon de dix kilomètres autour des élevages. «Nous allons restreindre les déplacements de volailles, recenser toutes les volailles dans les élevages et interdire les événements de masse tels que les foires aux oiseaux», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

97 foyers d'infections

La SVS a enregistré cette année des cas de grippe aviaire dans une vingtaine d'élevages, ainsi que chez des oiseaux sauvages dans huit endroits du pays. En 2024, les vétérinaires tchèques ont abattu plus de 250'000 oiseaux alors que la maladie s'était propagée à une cinquantaine d'élevages, petits et grands.

Plusieurs pays européens sont actuellement confrontés à une recrudescence des épidémies de grippe aviaire, notamment l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Plus d'un demi-million d'oiseaux ont notamment dû être abattus avant la fin octobre en Allemagne.

«A ce jour, on recense 97 foyers d'infection dans des élevages de volailles, concernant environ 1,5 million d'animaux, morts de la grippe aviaire ou abattus», a déclaré à l'AFP l'Institut Friedrich-Loeffler, un organisme surveillant la santé animale en Allemagne. Adis, un système européen de suivi des maladies animales infectieuses, a enregistré 139 foyers dans des fermes avicoles européennes entre le 1er juillet et le 5 novembre.