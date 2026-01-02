DE
FR

Révolutions mondiales
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026

L'année 2026 annonce des percées scientifiques majeures grâce à l'intelligence artificielle et des avancées en thérapie génique. Le CERN à Genève prévoit une mise à niveau de son Grand collisionneur de hadrons.
Publié: 22:03 heures
1/2
L'IA peut exécuter des recherches complexes à plusieurs niveaux.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La revue scientifique Nature s'attend pour l'année 2026 à des avancées scientifiques obtenues grâce à l'IA. Ses spécialistes prédisent également de nouvelles thérapies géniques et une amélioration du collisionneur de particules du CERN près de Genève.

A lire aussi
Berne veut mieux protéger les médias suisses face à l'IA
Propriété intellectuelle
Berne veut mieux protéger les médias suisses face à l'IA
Les mensonges autour de la durée de vie d'une puce IA effritent le secteur
Question à plusieurs milliards
Les mensonges autour de la durée de vie d'une puce IA

L'IA se transforme en chercheuse

Les experts de Nature jugent que 2026 pourrait voir les premières avancées scientifiques significatives grâce à l'intelligence artificielle (IA). Cette technologie devrait être de plus en plus utilisée. Elle peut exécuter des recherches complexes à plusieurs niveaux, en partie avec peu de supervision humaine. Cependant, d'après Nature, recourir à l'IA augmente également le risque: des chercheurs font déjà état d'erreurs graves, telles que des pertes de données involontaires. Ces lacunes pourraient avoir des conséquences graves à mesure que l'autonomie augmente.

Les spécialistes s'attendent également à l'apparition de nouveaux modèles d'IA plus petits, qui apprennent à partir d'une quantité limitée de données et sont spécialisés dans la résolution de problèmes spécifiques. Un modèle de ce type a largement surpassé des modèles nettement plus grands lors d'un test logique en 2025.

Mission sûr en vue pour la Lune et Mars

L'année 2026 sera également marquée par plusieurs étapes décisives dans le domaine spatial. L'agence spatiale américaine NASA enverra pour la première fois depuis les années 1970 des astronautes en mission autour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis II. L'objectif de ramener des humains à la surface du satellite est fixé en 2028. Parallèlement, la Chine vise le pôle sud de la Lune, particulièrement difficile d'accès, avec la sonde Chang'e-7. Mars est également dans le viseur des scientifiques: le Japon lancera en 2026 une mission vers les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos.

L'Agence spatiale européenne (ESA) débutera fin 2026 la mission «Plato» pour rechercher des planètes semblables à la Terre. La Suisse joue un rôle clé dans cette mission. Les universités de Genève et de Berne y participent de manière significative.

Accélérateur de particules au CERN

Nature prévoit de nouvelles avancées dans le domaine de la physique des particules: selon la revue, une mise à niveau importante du Grand collisionneur de hadrons (LHC) est prévue au Centre européen de recherche nucléaire (CERN) près de Genève. Le LHC sera arrêté pendant trois ans à partir de l'été 2026 afin d'installer le LHC dit «à haute luminosité». La décision de construire un nouvel accélérateur de particules, appelé Future Circular Collider (FCC), sera prise en 2028.

Thérapie génétique

Nature prévoit également des avancées dans le domaine de la thérapie génique. Deux études cliniques sont ainsi prévues afin de développer des thérapies géniques personnalisées pour les enfants atteints de troubles génétiques rares. Une équipe souhaite demander à l'autorité américaine de contrôle des médicaments l'autorisation de mener une étude sur le prolongement du traitement d'un nourrisson atteint d'un trouble métabolique rare. Une autre équipe prévoit une étude similaire pour les troubles génétiques du système immunitaire.

Diagnostic du cancer par prise de sang

Les résultats d'une vaste étude clinique menée au Royaume-Uni sont également attendus. Un test sanguin permettant de détecter environ 50 types de cancer avant l'apparition des symptômes a été mené sur plus de 140'000 personnes. Les autorités sanitaires britanniques prévoient de généraliser l'utilisation de ce test si les résultats s'avèrent prometteurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus