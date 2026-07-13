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Reprise des tensions en Iran
Trump annonce qu'il fera un «discours à la Nation» jeudi

Le président américain Donald Trump prévoit une allocution jeudi soir, au cœur de l'escalade militaire avec l'Iran et alors que Washington annonce rétablir un blocus stratégique sur le détroit d'Ormuz dès mardi soir.
Publié: il y a 45 minutes
La dernière allocution télévisée de Donald Trump a eu lieu le 1er avril.
Photo: imago/UPI Photo
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé lundi qu'il prononcerait une allocution jeudi soir, alors que les affrontements avec l'Iran ont repris avec une intensité inédite depuis des semaines. «Le président Trump prononcera un discours à la Nation jeudi soir à 21 heures (heure de la côte est, 01h00 GMT vendredi)», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Donald Trump n'a pas révélé quels seraient les sujets abordés lors de sa prise de parole, et la Maison Blanche n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.

Cette intervention survient au moment où les tensions flambent entre les Etats-Unis et l'Iran dans la guerre déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines et qui ébranle le Moyen-Orient et l'économie mondiale.

Le président américain a soutenu lundi, également sur Truth Social, que les Etats-Unis seraient désormais «les gardiens du détroit d'Ormuz», et qu'ils imposeraient aux navires «une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons» transitant par cette voie maritime stratégique, pourtant soumise au droit international censé garantir la liberté de navigation. Il a également annoncé le rétablissement du blocus du détroit, l'armée américaine précisant qu'il entrerait en vigueur à 20h00 GMT mardi.

La dernière allocution télévisée de Donald Trump a eu lieu le 1er avril, quand il avait pour la première fois justifié l'intervention américaine en Iran, plus d'un mois après le début des bombardements israélo-américains.

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