Plus de 45 millions d'enfants sont réfugiés, alerte l'UNICEF

UNICEF Suisse alerte sur le fait que 45,3 millions d'enfants dans le monde sont réfugiés. Les guerres et les coupes drastiques dans l'aide humanitaire aggravent leur situation.

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 45,3 millions d'enfants sont en fuite, alerte UNICEF Suisse et Liechtenstein samedi, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Victimes des conflits, ces enfants le sont aussi de la baisse drastique des fonds pour l'aide humanitaire.

Pour donner un visage à ces enfants devenus invisibles, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a installé vendredi 45 figures grandeur nature devant le Palais des Nations, à Genève. En 2025, l'organisation avait lancé un appel de 9,87 milliards de dollars pour soutenir 171,8 millions de personnes, dont 109 millions d'enfants. Elle n'avait reçu que 2,96 milliards à la fin de l'année.

Les enfants représentent 38% des personnes déplacées dans le monde, alors qu'ils constituent 29% de la population mondiale. Si le nombre de personnes déplacées a légèrement reculé, le retour dans la région d'origine n'est pas synonyme de sécurité, en raison de conflits persistants et de la destruction des infrastructures, dont les écoles et centres de soins, relève l'UNICEF.

Des normes minimales

La situation est particulièrement critique en Afrique, notamment au Soudan où, sur les 9,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays à fin 2025, 5,6 millions étaient des enfants. A Gaza, 95,5% des écoles ont été endommagées ou détruites, et en Ukraine, plus de 2700 enfants ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre.

Les enfants en fuite ont besoin de stabilité et d'un cadre adapté, relève UNICEF Suisse et Liechtenstein. Alors que près de 40% des demandes d'asile sont déposées par des enfants et des jeunes en Suisse, l'organisation plaide pour des normes minimales adaptées dans les centres d'hébergement pour réfugiés, dont un espace d'intimité pour les familles et un accès à l'école dès le premier jour.