En réponse aux manifestations ayant débuté le 28 décembre, le gouvernement iranien annonce une concession. Il allouera 6 francs par mois et par citoyen pendant quatre mois face à l'hyperinflation.

Face aux manifestations, l'Iran annonce une aide financière pour tous

Face aux manifestations, l'Iran annonce une aide financière pour tous

ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement iranien a annoncé dimanche que chaque citoyen recevrait pendant quatre mois une aide mensuelle d'un peu moins de 6 francs. Une annonce fait après une semaine d'un mouvement de contestation déclenché par des revendications économiques.

«Chaque personne recevra un montant d'un million de tomans (10 millions de rials, soit un peu moins de 6 francs) par personne et par mois, qui sera crédité sur son compte pendant quatre mois», a déclaré la porte-parole du gouvernement Fatemeh Mohajerani à la télévision d'Etat. Cette aide vise à «réduire la pression économique sur la population», a-t-elle précisé.

Salaire minimum fixé à 80 francs

Le salaire moyen en Iran, un pays qui compte 86 millions d'habitants, est d'environ 158 francs par mois, et le salaire minimum d'environ 80 francs par mois. La plupart des Iraniens paient leurs achats quotidiens avec leurs téléphones ou des cartes de crédit plutôt qu'avec du liquide.

Le mouvement de contestation, initialement lié au coût de la vie, a débuté le 28 décembre à Téhéran, où des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'hyperinflation et le marasme économique, et s'est depuis élargi à des revendications politiques.

Une quarantaine de villes touchées

La contestation a touché à des degrés divers une quarantaine de villes, principalement situées dans l'ouest du pays. Au moins 12 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées, selon un bilan basé sur des annonces officielles.

Ce nouveau mouvement est né au moment où le pays apparaît affaibli après la guerre avec Israël en juin 2025 et les coups portés à plusieurs de ses alliés régionaux. A cela s'ajoute les sanctions rétablies par l'ONU en septembre contre l'Iran pour son programme nucléaire.

La monnaie nationale, le rial, a perdu depuis un an plus d'un tiers de sa valeur face au dollar, tandis qu'une hyperinflation fragilise depuis des années le pouvoir d'achat des Iraniens, dans un pays asphyxié par des sanctions internationales.

Le pouvoir a dès le début des protestations tenté de jouer l'apaisement, reconnaissant des «revendications légitimes» liées aux difficultés économiques. Mais la justice a mis en garde contre toute intention de déstabilisation.