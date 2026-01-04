DE
FR

Les Iraniens dans la rue
Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre font 4 morts

Des manifestations contre la vie chère, débutées à Téhéran le 28 décembre, s'intensifient en Iran. Quatre morts sont signalés après des affrontements avec les Gardiens de la révolution dans la province d'Ilam.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
La portestation s'intensifie en Iran.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au moins quatre personnes ont été tuées dans l'ouest de l'Iran samedi lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, selon deux organisations de droits de l'Homme, qui ont accusé des Gardiens de la révolution d'avoir ouvert le feu. Les manifestations se sont poursuivies dans plusieurs villes iraniennes, au septième jour d'un mouvement de protestation déclenché contre la vie chère dans la République islamique, et qui a pris une tournure politique.

Ces manifestations sont les plus importantes depuis le mouvement de 2022-2023 dans lequel la répression par les autorités avait fait des centaines de morts et des milliers d'arrestations, selon des activistes. Selon le mouvement de défense des droits de l'Homme Hengaw, basé en Norvège, les Gardiens de la révolution ont ouvert le feu sur des manifestants dans le district de Malekshahi, dans la province occidentale d'Ilam, tuant quatre membres de la minorité kurde.

L'ONG Iran Human Rights, elle aussi basée en Norvège, a fait état pour sa part de quatre morts et trente blessés à cet endroit. En publiant des images de ce qui paraissait être des corps ensanglantés au sol, sans qu'il soit possible de vérifier leur véracité dans l'immédiat.

Au moins 30 villes concernées

Les médias iraniens ont pour leur part évoqué des heurts, l'agence Mehr annonçant la mort d'un Gardien de la révolution après que des «émeutiers» ont tenté d'entrer dans un poste de police.

Les manifestations ont touché à des degrés divers au moins 30 villes, essentiellement moyennes, à travers le pays, selon un décompte de l'AFP effectué à partir d'annonces officielles et de médias. Au moins 12 personnes ont été tuées dans des heurts depuis mercredi, dont des membres des forces de l'ordre, selon les rapports officiels.

A lire aussi
Pour Ali Khamenei, les «émeutiers» doivent être «remis à leur place»
Au moins huit morts
Pour Ali Khamenei, les «émeutiers» doivent être «remis à leur place»
Un membre des forces de sécurité tué par balles
Manifestations en Iran
Un membre des forces de sécurité tué par balles

Selon une ONG basée aux Etats-Unis, Human Rights Activists News Agency, il y a eu depuis une semaine des manifestations dans au moins 60 villes, réparties sur 25 des 31 provinces du pays. Le mouvement, initialement lié au coût de la vie, a débuté le 28 décembre de Téhéran, où des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'hyperinflation et le marasme économique, et s'est depuis élargi à des revendications politiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus