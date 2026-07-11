DE
FR

Un record tiré par les cheveux
Pitbull rassemble des milliers de faux crânes chauves à Hyde Park

Pitbull a battu un record mondial à Londres vendredi avec 22'141 fans coiffés de faux crânes chauves lors d’un concert au BST Hyde Park, certifié par le Guinness World Records.
Publié: 15:22 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Le rappeur et les organisateurs du festival BST Hyde Park ont décidé de relever le défi.
Photo: IMAGO/Avalon.red
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le rappeur Pitbull, qui assume sa calvitie comme personne, est entré vendredi dans le Guinness des records grâce à un rassemblement de 22'141 fans portant de faux crânes chauves lors d'un concert à Londres, le plus grand jamais recensé. La star américano-cubaine de 45 ans, connue pour les tubes «Give Me Everything», «Timber» ou «Hotel Room Service», leur avait donné rendez-vous au festival BST Hyde Park, dans le centre de la capitale, où elle était tête d'affiche.

Depuis plusieurs années, les fans de «Mr. Worldwide» s'amusaient à venir à ses concerts en reproduisant son look signature: lunettes d'aviateur, petit bouc et moustache, costume noir et surtout ces «bald caps», perruques de chauves en latex qui se fixent sur la tête. Une tendance virale sur les réseaux sociaux, qui a inspiré l'idée du record à Greg James, animateur radio de la BBC. Le rappeur et les organisateurs du festival ont alors décidé de relever le défi.

«C'est un tout nouveau record car il n'a pas été tenté auparavant», a souligné Will Munford, le juge du Guinness World Records sur place. Un seuil de 2000 faux crânes devait être dépassé pour que le record soit homologué, avait décidé l'organisation. Il l'a été largement avec 22'141 fans coiffés de ces perruques sur 70'000 spectateurs.

Les transports publics londoniens ont été innondés de faux chauves.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS

«On va entrer dans l'histoire!»

«C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux», a déclaré Pitbull, de son vrai nom Armando Christian Pérez, ému en remerciant ses fans. «Quand vous enfilez ces perruques de chauves, vous savez que vous allez passer un moment inoubliable, et maintenant, vous figurez officiellement dans le livre Guinness des records!», s'est réjoui celui qui a dit vouloir «représenter tous les chauves du monde entier».

Outre des bénévoles, des drones ont été utilisés pour compter le nombre de perruques en latex dans la foule, sous une chaleur avoisinant les 31°C. «C'est génial de faire partie de quelque chose comme ça: on va entrer dans l'histoire!», a déclaré à l'AFP Ella McGovern, étudiante de 23 ans.

Les équipes du juge Munford se sont aussi assurées que toutes les perruques étaient conformes et bien fixées sur la tête, sans que les cheveux dépassent devant, pour être prises en compte.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus