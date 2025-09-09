Un affrontement au Cachemire indien fait quatre morts

Un affrontement de deux jours au Cachemire indien a fait quatre morts, dont deux insurgés présumés et deux soldats. L'incident a eu lieu dans les forêts du sud de Kulgam, où l'armée indienne recherchait des militants armés.

Des membres de l'armée indienne et de l'armée royale thaïlandaise à un exercice militaire, le 2 septembre 2025. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Deux insurgés présumés et autant de soldats ont été tués lors d'un affrontement qui a duré deux jours au Cachemire indien, ont annoncé mardi les autorités.

Un «intense échange de tirs» faisant des morts a débuté lundi dans les forêts du sud de Kulgam, a déclaré une unité de l'armée indienne sur les réseaux sociaux.

Cet affrontement a débuté quand des soldats se sont lancés à la recherche de militants armés sur la base d'un renseignement. «L'armée indienne exprime ses plus sincères condoléances et se tient aux côtés des familles» des soldats tués, ajoute le communiqué.

Une dispute ancienne

L'identification des rebelles présumés qui ont été tués était en cours mardi en fin de matinée. L'Inde et le Pakistan se disputent la souveraineté de l'ensemble du Cachemire, à majorité musulmane, depuis leur partition sanglante, à leur indépendance en 1947.

Depuis 1989, sa partie indienne est le théâtre d'une violente insurrection séparatiste. Les séparatistes les plus radicaux réclament l'indépendance de la partie indienne de ce territoire himalayen ou sa fusion avec le Pakistan. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts, principalement des civils.