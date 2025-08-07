Les Etats-Unis accusent l’Europe de dérives liberticides

Les Etats-Unis finalisent leur rapport annuel sur les droits humains, mettant l'accent sur la liberté d'expression en Europe. L'administration actuelle entend avoir des discussions franches avec ses alliés sur ce qu'elle considère comme de la censure.

Les Etats-Unis ont finalisé un rapport sur les droits humains. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis finalisent leur rapport annuel sur les droits humains dans le monde qui devrait se démarquer de ceux des précédents gouvernements, a fait savoir mercredi un haut responsable du département d'Etat. Il va viser en particulier la liberté d'expression en Europe.

«Je pense que l'administration précédente [du président américain démocrate Joe Biden, ndlr] ne s'est pas concentrée sur la liberté d'expression avec nos alliés et partenaires et nous n'hésitons pas à le faire dans cette administration», a déclaré ce haut responsable sous couvert de l'anonymat avant la publication très attendue de ce rapport.

Pas de pays en particulier

Il a indiqué que l'actuel gouvernement entendait avoir des «discussions franches avec nos partenaires et alliés sur ce que nous considérons comme de la censure ou défavorisant certaines voix, qu'elles soient politiques ou religieuses».

Le haut responsable du département d'Etat n'a pas cité d'exemples ni de pays, mais a fait valoir que le vice-président américain J.D. Vance a lui-même plaidé cette cause en Europe et dit vouloir «des conversations directes avec nos alliés, même si cela s'avère difficile».

Discours de Munich

«Je pense que la liberté d'expression est un sujet qui a vraiment été, je dirais, en recul dans certains pays», a-t-il encore dit. Le vice-président américain avait consterné les Allemands et, plus généralement, les Européens, lors d'un discours à Munich en février dans lequel il avait affirmé que la liberté d'expression «reculait» en Europe et épousé les vues des partis comme l'AfD, récemment classé «extrémiste de droite» par les renseignements intérieurs allemands.

Brossant un tableau de la situation des droits humains dans le monde, pays par pays, le rapport annuel du département d'Etat américain, qui heurte bien souvent nombre de gouvernements, est généralement publié au printemps.

Mais il n'a pas encore été rendu public, car le gouvernement Trump s'est attaché à le «restructurer» et à le rendre plus lisible, selon le responsable.