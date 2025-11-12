DE
Quelques mois après son inauguration
Un pont de 758 mètres de long s'effondre en Chine

Un pont, reliant la Chine au Tibet, s'est partiellement effondré le mardi 11 novembre. Aucune victime n'est à déplorer, ont indiqué les autorités locales.
Publié: 09:56 heures
