1/5 Des boucles étranges ont été observées lundi par l'avion portant le surnom «Welcome», près de la ville de Lviv en Ukraine. Photo: Flightradar24

Sandra Marschner

Lundi matin, un avion a commencé à décrire d'étranges virages et boucles au-dessus de la ville ukrainienne de Lviv. A midi, ce vol le plus suivi sur la plateforme de données de vol Flightradar24. Depuis, les utilisateurs s'interrogent.

Au cours de la journée de lundi, l'avion, surnommé «Welcome» sur le site, a continué à suivre des trajectoires étranges, à effectuer des virages serrés et à varier plusieurs fois sa vitesse à basse altitude. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté les internautes qui ont suivi l'itinéraire de l'avion Flightradar24.

Le mardi, l'avion mystérieux a décollé une nouvelle fois. L'après-midi, vers 15 heures, il se trouvait à l'est de Lviv, près de la ville de Vinnyzja. Là, il a continué à faire d'étranges boucles. Moins d'une heure plus tard, il était revenu dans les environs de Lviv.

Un appareil de sécurité?

De nombreux utilisateurs continuent de suivre le comportement de cet étrange avion. A l'heure actuelle, Flightradar24 n'a pas encore pu confirmer le type d'avion, mais explique sur la plateforme X qu'il pourrait s'agir d'un avion de type Saab 340 AEW&C. Ce ne serait pas totalement incongru: en mai 2024, la Suède a fait don de deux avions de ce type à l'Ukraine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ce type d'appareil est ce qu'on appelle un avion de détection et de contrôle aériens avancés. Ils sont conçus pour détecter à longue distance divers types de menaces telles que les avions, les navires, les véhicules au sol, les missiles et autres projectiles.

Il joue également un rôle clé dans le commandement et le contrôle des opérations aériennes, en guidant et en coordonnant les actions des machines alliées. A bord, un système radar moderne offre une perspective à 360 degrés et couvre un rayon de surveillance allant jusqu'à 450 kilomètres.

Antonov ou Saab?

Selon plusieurs internautes, les étranges virages et boucles dans le schéma de vol de l'appareil pourraient laisser penser qu'il s'agit de mesures destinées à calibrer son radar. Le compte «AviVector» suppose sur X qu'il pourrait s'agir d'un avion ukrainien de type Antonov An-26KPA. Un autre utilisateur a ajouté que d'autres avions de ce type s'étaient déplacés lundi depuis l'aéroport de Lviv.

Le compte AviVector estime que l'appareil aurait effectué des contrôles et des calibrages pour des appareils de navigation aérienne au cours des deux derniers jours. L'Antonov An-26 est un avion de transport léger utilisé à des fins civiles et militaires. Il peut se poser dans des endroits isolés et peut-être rapidement ré-équipé.