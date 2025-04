1/4 Il se pilote comme un nouvel avion: le «Frankenjet» de l'US Air Force. Photo: US AIR FORCE

Johannes Hillig

Son nom n'inspire pas vraiment confiance. Et pourtant, le «Frankenjet» n'est pas un avion comme les autres car il a été bricolé à partir de deux F-35 accidentés, appartenant à l'US Air Force. La fusion entre un avion de combat moderne et un autre plus ancien ne pouvait s'appeler que «Frankenjet».

«'Frankenjet' est pleinement opérationnel et prêt à soutenir l'aviation de combat», a déclaré l'armée américaine dans un rapport publié mercredi, relayé par CNN.

Un bijou de modernité

Malgré son surnom peu vendeur, le F-35 est considéré comme l'un des avions de combat les plus modernes du monde. Il a été construit par Lockheed Martin, en partenariat avec Northrop Grumman pour la fabrication des ailes et des systèmes de capteurs. A l'heure actuelle, 890 avions F-35 sont en service dans le monde entier.

En principe, il a toujours été possible de fabriquer un nouvel avion à partir d'anciennes pièces, expliquait déjà en 2023 Scott Taylor, ingénieur mécanique en chef chez Lockheed Martin. «Théoriquement, toutes les pièces de l'avion peuvent être démontées et remontées, mais cela n'a tout simplement jamais été fait jusqu'à présent», précisait-il.

Des avions complémentaires

Concrètement, le «Frankenjet» est un F-35A qui a subi une panne moteur et un incendie lors d'une mission d'entraînement en Floride en 2014, ce qui l'a gravement endommagé. Six ans plus tard, en 2020, le train d'atterrissage avant d'un autre F-35A a lâché, entraînant une perte de plusieurs millions pour l'Air Force.

Sur le premier jet, le nez était intact et sur l'autre, la queue. C'est ainsi que les techniciens ont eu l'idée de construire un nouveau jet à partir des anciennes pièces. «Plutôt que de faire une croix sur ces deux avions, en 2022 les équipes ont pris la décision courageuse de retirer le nez d'un jet et de l'installer sur l'autre afin de maximiser les économies et d'ajouter un nouvel avion opérationnel à la flotte», explique l'US Air Force dans son rapport.

L'armée américaine est ravie

Mais cette transformation n'a pas été simple. Les travaux de réparation ont duré près de deux ans et demi puis enfin, le «Frankenjet» a décollé pour son premier vol. Un vrai baptême du feu. Ce nouveau jet était aussi fonctionnel que «s'il sortait de la chaîne de montage», a conclu l'armée. Sa transformation a coûté 11,7 millions de dollars, soit 8,9 millions de francs. Une somme importante, mais largement plus avantageuse que l'achat d'un nouvel appareil. En effet, «Frankenjet» a permis d'économiser un total de 63 millions de dollars, soit 51 millions de francs.