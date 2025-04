Signé en 2022 avec les Etats-Unis, le contrat des F-35 est plus que jamais remis en question... notamment par 81% de la population. Photo: Keystone

Verra-t-on un jour un F-35 aux couleurs de l'armée suisse vrombir dans le ciel helvétique? Le processus d'achat des 36 avions de combat made in USA est lancé, mais les Suisses n'en veulent plus. Non, vous n'avez pas manqué de votation sur la question: un sondage représentatif pour le groupe CH-Media a donné la parole à 13'799 Helvètes.

Selon les chiffres de l'institut Demoscope, parus ce jeudi 27 mars chez Watson, 81% des Suisses sont désormais opposés à l'achat de F-35. La raison? La nouvelle politique trumpiste aux Etats-Unis, qui fait peser le risque d'une ingérence sur l'utilisation de ces avions de combat. Ainsi, 98% des sondés affirment qu'ils ne veulent pas dépendre de Donald Trump pour la défense suisse.

Les Suisses de tous partis s'opposent

L'achat des avions de combat de type F-35 ne recueille de majorité auprès des sympathisants d'aucun parti. C'est du côté des libéraux-radicaux (PLR) que l'approbation est la plus élevée, avec 37%. A Berne, la politique suisse hésite: une bonne partie des parlementaires, de la gauche à la droite libérale, demandent un réexamen de l'acquisition, voire une annulation totale.

Mais est-il encore temps de faire machine arrière, par exemple pour acheter un avion européen comme le Rafale français? Pour 92% des personnes interrogées, c'est le cas. Mais début mars, la Suisse avait déjà payé 650 à 700 millions de francs en faveur des USA, soit un peu plus de 10% du prix total des avions de chasse (6 milliards).

Canada et Danemark: deux avis divergents

Ce mardi 1er avril, «La Tribune de Genève» souligne que le Conseil fédéral devra chiffrer un éventuel retrait du contrat, à la suite d'un postulat du Vert Fabien Fivaz, déposé le 21 mars. Le Canada s'est aussi engagé sur la voie d'un achat de F-35, mais réfléchit à un retrait rapide au vu de ses relations devenues conflictuelles avec son voisin nord-américain, éclaire le quotidien genevois.

A la baguette, le nouveau premier ministre Mark Carney (libéral) a demandé un réexamen pour répondre aux menaces de taxes douanières. Même s'il a déjà engagé 4,3 milliards de francs dans l'opération, soit un tiers du coût total, le Canada pourrait se rétracter.

A l'inverse, le Danemark investit en masse dans sa défense et envisage un achat de F-35 malgré ses tensions avec Trump sur le Groenland. «Nous devons renforcer notre flotte d'avions de combat. Et il est tout à fait logique d'acquérir des F-35 supplémentaires», a indiqué au quotidien Børsen le ministre danois de la Défense Troels Lund Poulsen, relayé par l'AFP. Bref, l'Europe et la Suisse se réarment et doivent décider si elles le feront avec ou sans les Etats-Unis.