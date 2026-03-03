Quatre personnes sont mortes et deux sont portées disparues mardi dans l'effondrement d'une passerelle sur une plage de Santander, dans le nord de l'Espagne, a indiqué le service national de sauvetage en mer.
«A la recherche de 2 disparus après la chute dans l'eau de personnes depuis une passerelle à El Bocal (Santander). Les corps de 4 personnes décédées ont été récupérés» et une autre personne a été secourue, a décrit Salvamento Marítimo dans un message sur X. Des unités maritimes et aériennes, la police et les pompiers participent à l'opération de sauvetage.
Les victimes, un «groupe de sept jeunes qui venait profiter de la nature», se trouvaient «sur une passerelle de bois reliant deux petites falaises» lorsqu'elle «s'est effondrée», a indiqué à la presse la maire de Santander, Gema Igual, évoquant une «grande tragédie».
La personne secourue était «apparemment en hypothermie» et elle avait été hospitalisée, a-t-elle ajouté.