Le dictateur Kim Jong Un pourrait bientôt désigner sa fille comme hériètière, estime Séoul. Une grand-messe du pouvoir est prévue à Pyongyang fin février.

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait s'apprêter à désigner sa fille Ju Ae comme son héritière, selon les renseignements sud-coréens jeudi, avant la tenue de la grand-messe du pouvoir à Pyongyang fin février. La dynastie Kim mène le pays reclus d'une main de fer depuis sa fondation en 1948, Kim Jong Un incarnant la troisième génération, après son père et son grand-père.

L'actuel leader, qui maintient un flou sur sa descendance, apparaît de plus en plus souvent avec sa fille adolescente, Ju Ae, lors d'événements officiels majeurs, laissant penser qu'elle tient la corde pour prendre sa suite. «Le service national du renseignement sud-coréen (NIS) estime que Kim Ju Ae est en passe d'être désignée comme successeure», a rapporté le parlementaire Lee Seong-kweun jeudi, après un briefing du NIS.

Le renseignement se fonde notamment sur une visite en janvier au palais du Soleil Kumsusan, où reposent le fondateur de l'Etat Kim Il Sung et le deuxième dirigeant Kim Jong Il, mort en 2011. Kim Ju Ae leur avait alors rendu hommage aux côtés de son père. Le NIS a ajouté qu'il surveillerait de près une éventuelle présence de l'adolescente au congrès du parti au pouvoir à Pyongyang à la fin du mois, et sa place dans l'ordre de préséance.

Kim Ju Ae nommée première secrétaire?

Ce grand événement doit permettre au gouvernement de dévoiler ses orientations nationales, de la politique étrangère à l'économie, en passant par le sujet ultrasensible du nucléaire, la Corée du Nord disposant de l'arme atomique. Mais cette réunion sert aussi souvent de tribune pour annoncer des changements au sein de la direction du parti.

Des analystes pensent que Kim Ju Ae pourrait à cette occasion être nommée première secrétaire de son comité central, soit la numéro deux de la formation politique. Pyongyang n'a jamais communiqué sur l'âge exact de Kim Ju Ae, née de l'union du dirigeant nord-coréen avec Ri Sol Ju, ancienne chanteuse vedette.

Des analystes considèrent qu'elle serait entrée dans l'adolescence. La plupart des estimations situent sa date de naissance dans les années 2012 et 2013. L'existence de la fille de Kim Jong Un avait été révélée en 2022, lorsqu'elle avait assisté avec son père au lancement d'un missile balistique intercontinental.

«Enfant bien-aimée», «grande guide»

Les médias officiels nord-coréens désignent Kim Ju Ae comme «l'enfant bien-aimée» du pays, ou encore «grande guide», des qualificatifs habituellement réservés aux dirigeants suprêmes de la Corée du Nord et à leurs héritiers.

C'est en 2024 que les renseignements ont pour la première fois reconnu qu'elle était l'héritière probable de son père - et ce alors que Séoul avait longtemps présenté la Corée du Nord comme une société dominée par les hommes peu susceptible d'accepter un jour une femme dirigeante à sa tête.

Goût pour le luxe

A plusieurs reprises, Kim Ju Ae a reproduit le style distinctif de son père, entre manteau en cuir et lunettes de soleil. Elle semble aussi présenter un goût pour le luxe, étant apparue avec des montres Cartier ou des lunettes de soleil Gucci.

Elle a accompagné ses parents aux festivités du dernier Nouvel An à Pyongyang, selon des images officielles, où l'on voit l'adolescente placer sa main sur le visage du numéro un nord-coréen et l'embrasser sur la joue - une rare manifestation publique d'affection.