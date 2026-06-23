Gérard Simon, président d'une association de fans de la Chouette d'or, est jugé à Strasbourg pour diffamation après avoir contesté la fin de cette chasse au trésor mythique, résolue en octobre 2024.

Un passionné conteste la fin de la traque de la Chouette d'or

Un passionné conteste la fin de la traque de la Chouette d'or

AFP Agence France-Presse

«Mauvais perdant» ou de «bonne foi»? Le président d'une association de joueurs de la Chouette d'or a comparu mardi à Strasbourg pour diffamation après avoir critiqué l'organisation de cette célèbre chasse au trésor résolue en octobre 2024. «La soi-disant fin de la Chouette d'or nous a beaucoup surpris», a déclaré devant le tribunal correctionnel Gérard Simon, président de l'association des chercheurs de la chouette d'or (A2CO) qui rassemble 200 à 300 passionnés.

Le 3 octobre 2024, Michel Becker, responsable de la chasse au trésor, avait indiqué que la cache avait été trouvée dans le village mosellan de Dabo. Mais certains «chouetteurs» n'y croient pas, dont Gérard Simon: l'endroit a été «creusé des milliers de fois depuis 1993», date du début du jeu de piste créé par Régis Hauser, connu sous le pseudonyme de Max Valentin, et décédé en 2009.

Jugé pour diffamation

«Les solutions m'ont paru sidérantes», raconte le retraité, au polo vert siglé d'un logo commémorant un rassemblement de «chouetteurs». Gérard Simon exprime aussi des doutes sur le gagnant, une «personne anonyme, étrangère», alors que selon lui, celui qui remporte une «chasse au trésor mythique comme celle-ci» devrait être «content de montrer sa bobine à tout le monde».

Cet ancien professeur de mathématiques est jugé pour diffamation, pour avoir annoncé en ligne, sur le forum de son association, le dépôt d'une plainte pénale détaillant de nombreuses infractions, dont «escroquerie en bande organisée».

Il lui est aussi reproché d'autres propos qualifiant notamment le jeu de «farce» et de «fiasco». «Est-ce que ce n'est pas juste parce que vous êtes perdant?», l'interroge le président du tribunal, Michaël Da-Lozzo, évoquant sa probable «frustration», après 30 ans de vaines recherches. «Alors des mauvais perdants, il y en a vraiment beaucoup!», lui rétorque le septuagénaire. Parmi les joueurs, «il y a de grosses interrogations», selon lui.

«Complotistes»

Mais pour Me Lionel Vest, avocat de Michel Becker et de la SAS Les éditions de la chouette d'or, ses propos ont eu de lourdes conséquences. «La découverte de la chouette d'or aurait dû être un moment magique. Cet événement a été entièrement gâché par un groupe de complotistes qui n'arrive pas à admettre la solution», a déclaré l'avocat.

Le dépôt de plainte, a-t-il souligné, a eu un effet «dévastateur» car il est survenu quelques jours avant la diffusion en salles d'un film révélant les solutions de l'énigme. Une date choisie selon l'avocat «pour nuire au maximum» et qui a conduit son client Michel Becker à annuler le lancement d'une deuxième chasse au trésor.

«Il n'a plus aucune crédibilité, parce que dans l'esprit du public, c'est un escroc». Pour Me Vest, les conséquences financières sont «énormes». Il réclame 817'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société des éditions de la chouette d'or et 300'000 euros en réparation du préjudice subi par Becker, 76 ans, qui souffre depuis de «troubles du sommeil» et de «crises d'angoisse».

Décision attendue le 15 septembre

Pour Jean-Baptiste de Gubernatis, avocat de Gérard Simon, lorsque celui-ci a relayé le dépôt de la plainte, il l'a fait «à titre informatif». Quant à ses propos critiques envers le jeu, ils relèvent de «l'opinion, du jugement de valeur», et non de la diffamation, a fait valoir l'avocat. Il a plaidé la «bonne foi» de son client et demandé sa relaxe.

«Avez vous des griefs» contre Becker?, a demandé l'avocat à son client. «Pas du tout. Il m'a même dédicacé ce livre-là», lui répond le prévenu, brandissant l'ouvrage d'énigmes «Sur la trace de la chouette d'or», visiblement usé. Le président s'interroge: «Est-ce que vous n'êtes pas trop à fond sur ce jeu?». «Peut-être, mais j'essaye de prendre un peu de recul», admet le «chouetteur». La décision sera rendue le 15 septembre.