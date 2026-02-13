Nouveau témoignage accablant contre Marius Borg Høiby

Le fils de la princesse héritière de Norvège est jugé à Oslo pour 38 chefs d'accusation, dont des viols. Une troisième victime présumée a dit vendredi avoir été sous l'emprise de somnifères et de l'alcool au moment des faits.

AFP Agence France-Presse

Une troisième victime présumée a expliqué vendredi devant le tribunal d'Oslo qu'elle était épuisée, ivre et sous l'emprise de somnifères au moment du viol dont est accusé Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, M. Høiby, 29 ans, doit répondre de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur d'ex-compagnes. Le jeune homme conteste les accusations les plus graves, notamment les viols présumés, passibles au total de jusqu'à 16 ans de prison.

«Je voulais dormir»

Vendredi, la troisième victime présumée de viol, luttant contre les larmes, est revenue sur son état aux petites heures du 24 mars 2024 quand, après une fête, elle a invité l'accusé chez elle à Oslo. Après un rapport sexuel consenti, Marius Borg Høiby est accusé d'attouchements sur la jeune femme alors qu'elle n'était pas en état de résister et de l'avoir filmée à son insu, un autre chef d'inculpation.

«Je voulais dormir. J'étais très fatiguée, incroyablement épuisée, très ivre. C'était difficile de garder les yeux ouverts», a-t-elle témoigné à la barre. En proie à des insomnies, elle dit avoir pris des somnifères cette nuit-là.

L'accusé, vu en train de dessiner sur un cahier pendant une bonne partie du témoignage de la jeune femme, a ensuite donné sa version des faits. «Je n'ai pas remarqué qu'elle se soit endormie à un quelconque moment», a-t-il dit, évoquant un «black out» (un trou noir) et des souvenirs très flous ce soir-là. Dans les heures précédentes, il dit avoir consommé de l'alcool, de la kétamine et de la cocaïne.

«Jamais accepté ça»

Le tribunal a visionné cinq vidéos saisies chez lu: selon le parquet, la première montre des rapports consentis et les quatre autres le viol dont le fils de la princesse est accusé. «Si j'avais vu qu'il me filmait, je l'aurais arrêté. Je n'aurais jamais accepté ça», a dit la jeune femme. «Je ne me souviens pas avoir filmé les vidéos. Mais je les ai vues, c'est bien moi», a commenté l'accusé.

Interrogé par le procureur Sturla Henriksbø pour savoir s'il avait eu l'accord de la jeune femme pour la filmer nue, il a répondu: «je ne m'en souviens pas, mais j'ai sans doute pensé qu'elle aurait protesté si ce n'était pas ok. Je n'ai pas de raison de croire qu'elle ne s'en soit pas rendu compte».

Pire scandale

Déclenchant le pire scandale que la famille royale norvégienne ait jamais connu, Marius Borg Høiby avait été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne la nuit précédente.

L'enquête, notamment l'exploitation des photos et vidéos retrouvées sur les différents téléphones et ordinateurs de l'accusé, avait conduit la police à l'inculper également pour viols sur des femmes qui n'étaient pas en état de résister.

Les trois victimes qui ont témoigné à ce jour n'ont réalisé qu'elles avaient, selon l'accusation, été violées qu'ultérieurement, lorsque la police leur a montré les images et leur a expliqué leur caractère potentiellement répréhensible. Marius Borg Høiby a martelé ces derniers jours ne pas avoir «pour habitude d'avoir des rapports sexuels avec des femmes qui dorment».



