«La bégum de fer»
L'ex-Première ministre du Bangladesh condamnée à 21 ans de prison

L'ex-Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a été condamnée à 21 ans de prison pour corruption. Déjà condamnée à mort pour la répression d'émeutes en 2024, elle est accusée d'avoir acquis illégalement des terrains à Dacca.
Publié: 09:16 heures
L'ex-Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina s'est vue infliger jeudi 21 ans de prison dans trois dossiers de corruption.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'ex-Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina, déjà condamnée à mort pour la répression des émeutes qui ont causé sa chute en 2024, s'est vue infliger jeudi vingt-et-un ans de prison dans trois dossiers de corruption. 

Présidé par le juge Abdullah Al Mamun, un tribunal de la capitale Dacca a reconnu Sheikh Hasina, 78 ans, jugée en son absence, coupable d'avoir acquis illégalement des terrains en banlieue de la plus grande ville du pays.

«La conduite de la Première ministre (...) révèle une inclinaison persistante à la corruption, nourrie par un sentiment d'impunité, des pouvoirs sans limite et une cupidité manifeste pour les biens publics», a dénoncé le magistrat en rendant sa décision. 

«La bégum de fer»

Son fils et sa fille ont écopé jeudi dans les mêmes dossiers de cinq ans d'emprisonnement. Au pouvoir depuis 2009, Sheikh Hasina a été condamné la semaine dernière à la peine capitale pour avoir ordonné aux forces de sécurité d'ouvrir le feu sur les manifestants qui l'ont défiée en juillet et août 2024.

Celle qui était surnommée la «bégum de fer» a démenti fermement avoir donné cet ordre et dénoncé un jugement «politiquement motivé» au «verdict préétabli». Selon l'ONU, la répression de ces émeutes a causé la mort d'au moins 1400 personnes, pour l'essentiel des civils. Menacée par la foule dans son palais de Dacca, Sheikh Hasina a fui son pays le 5 août 2024 en hélicoptère et trouvé refuge en Inde voisine.

Après sa condamnation à mort, le Bangladesh a envoyé une demande d'extradition à New Delhi, qui a fait savoir mercredi qu'elle était «en cours d'examen». Sheikh Hasina est également poursuivie dans son pays dans trois autres affaires de corruption, en même temps que sa soeur Sheikh Rehana et ses enfants, parmi lesquels la députée britannique Tulip Siddiq.

