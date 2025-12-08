Le marché de Noël de Prague attire les foules. Mais cette année, la Tchéquie connaît une forte hausse des cas d'hépatite A. Le virus, transmissible par contact ou aliments contaminés, a déjà affecté plus de 3000 personnes et fait 32 victimes. Comment s'en protéger?

Une épidémie historique frappe la Tchéquie en pleine période de l'Avent

Dimitri Faravel Journaliste Blick

A l'approche des fêtes, les visiteurs affluent sur le marché de Noël de Prague. Situé sur la Place de la Vieille Ville, il figure régulièrement dans les classements des plus beaux du monde. Entre artisanat, spécialités locales et vin chaud, touristes et Praguois profitent de l'atmosphère festive et chaleureuse.

Mais cette année, les autorités sont en alerte: la Tchéquie connaît une forte hausse de cas d'hépatite A. Ce virus provoque une inflammation du foie, pouvant entraîner fatigue, nausées, fièvre, perte d'appétit et une jaunisse caractéristique. Pour certaines personnes, il peut aussi s'avérer mortel.

Déjà 32 décès en Tchéquie

Le virus frappe durement le pays. Plus de 3000 cas ont déjà été recensés cette année, soit environ vingt fois plus que l’an dernier. Jusqu'ici, 32 personnes sont décédées, principalement des hommes âgés et des personnes immunodéprimées.

« Il s'agit de la plus grande épidémie depuis 1979 Milan Kubek, président de la Chambre des médecins tchèques »

Mais les chiffres continuent de grimper. «Nous sommes dans une phase de l'épidémie où le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Le pic n’a pas encore été atteint», avertit Kateřina Fabiánová, de l’Office national de la santé à l'émission d'information allemande Tagesschau. Milan Kubek, président de la Chambre des médecins tchèques, ajoute: «Il s'agit de la plus grande épidémie depuis 1979.»

Un virus qui survit longtemps sur les surfaces

L'épidémie aurait en réalité commencé au printemps, parmi les sans-abris et les personnes toxicomanes. Depuis, le virus a atteint toutes les couches de la population tchèque. La raison? Un taux de vaccination très faible dans le pays, essentiellement lié à une grave pénurie.

Les doses disponibles sont actuellement réservées aux personnes vulnérables. Par conséquent, les vaccinations régulières ont donc été suspendues en de nombreux endroits.

L'hépatite A est généralement la forme la plus bénigne des hépatites virales et se résout souvent sans séquelles. Elle peut toutefois présenter des risques pour les personnes ayant des antécédents médicaux.

Le virus se transmet par contact, via des mains mal lavées, des surfaces partagées ou des aliments contaminés. C'est pourquoi les lieux très fréquentés, comme les marchés de Noël, présentent des risques réels.

Les commerçants réagissent

En attendant, les commerçants essaient de prendre des mesures préventives: ils nettoient régulièrement les surfaces de leurs comptoirs et portent des gants durant leur temps de travail. Des produits désinfectants sont également disponibles un peu partout.

En Suisse, l'hépatite A reste relativement contenue. «Chaque année, jusqu'à 100 cas d’hépatite A sont recensés, principalement après un séjour dans une région à risque. La maladie touche aussi bien les jeunes adultes que les personnes plus âgées, hommes et femmes confondus», écrit l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site internet.

Voici ce que vous pouvez faire

Pour les touristes qui se rendraient sur le marché de Noël de Prague, le risque est en principe similaire à celui des autochtones, explique Kateřina Fabiánová. «Ceux qui sont vaccinés ou qui respectent une bonne hygiène n'ont donc pas à s'inquiéter», précise-t-elle.

Il faut donc: