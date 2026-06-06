Une nouvelle salve de drones vise le «Davos russe»

86 drones interceptés près de Saint-Pétersbourg

Les forces russes ont intercepté 86 drones dans la région autour de Saint-Pétersbourg, ville où se déroule un important forum d'investissements, a annoncé le gouverneur régional samedi.

«Quatre-vingt-six drones ont été abattus au-dessus de la région de Leningrad. Les opérations de combat se poursuivent», a écrit sur Telegram le gouverneur, Aleksandr Drozdenko.

«Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté lke gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, Aleksandr Beglov. «Je demande aux habitants de Saint-Pétersbourg de rester chez eux et de ne pas sortir», a-t-il ajouté. L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.

Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.

Ce Forum s'achève samedi, au lendemain d'une intervention du président russe Vladimir Poutine.

Par ailleurs, huit drones ukrainiens ont été interceptés samedi à l'aube alors qu'ils se dirigeaient vers Moscou, a indiqué sur Telegram le maire de la ville, Sergueï Sobianine.

Source: AFP