Les fidèles conseillers de Poutine disparaissent un à un

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est-il tombé en disgrâce auprès du président Vladimir Poutine? Depuis son appel téléphonique avec son homologue américain Marco Rubio et l’échec de la rencontre entre le président américain Donald Trump et Poutine à Budapest, le chef de la diplomatie russe se fait très discret.

Mercredi, Sergueï Lavrov était absent d’une réunion du Conseil de sécurité russe; les médias locaux murmurent que Poutine aurait été agacé par son ton brusque lors de son entretien téléphonique avec Marco Rubio. Selon le Kremlin, le ministre des Affaires étrangères ne se rendra pas non plus au prochain sommet du G20 en Afrique du Sud.

Officiellement, Moscou dément la chute de Sergueï Lavrov, mais il ne serait pas son premier allié à se brouiller avec lui. Rappelons que depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux proches du pouvoir au Kremlin ont démissionné.

Ramzan Kadyrov

Depuis 2007, Ramzan Kadyrov, est le président de la République russe de Tchétchénie. Surnommé par les médias occidentaux «le limier de Poutine», il s'est toujours distingué comme un allié indéfectible du président russe. Il a envoyé des soldats tchétchènes en Ukraine dès le début du conflit. En octobre 2022, il a même annoncé que ses trois fils mineurs, alors âgés de 14, 15 et 16 ans, partiraient combattre aux côtés des troupes russes. Depuis, l'enthousiasme autour de Ramzan Kadyrov est retombé, apparemment à cause de son état de santé: selon les médias, il souffre d'une pancréatite chronique incurable. L'un de ses fils serait pressenti pour lui succéder à la présidence.

Evgueni Prigojine

Feu Evgueni Prigojine était le chef du groupe de mercenaires russes Wagner. A la tête de son armée privée, il a joué un rôle majeur dans la guerre en Ukraine. Wagner a acquis une notoriété particulière lors de la prise de Bakhmout, ville de l'est de l'Ukraine longtemps disputée, au printemps 2023. Evgueni Prigojine s'est engagé dans de violents conflits publics avec les dirigeants russes, qu'il accusait de retenir les munitions destinées à Wagner. Après la prise de Bakhmout, il a retiré ses combattants d'Ukraine et mené un soulèvement armé contre le Kremlin. L'avancée des mercenaires de Wagner vers Moscou a été stoppée par des négociations. Deux mois après sa tentative de coup d'Etat manquée, Evgueni Prigojine est mort dans un accident d'avion dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou.

Dmitri Outkine

Bras droit de Wagner, feu Dmitri Outkine était le cofondateur et chef militaire du groupe de mercenaires. Avant de rejoindre Wagner, il travaillait pour l'armée russe et ses services de renseignement. Il a participé à des opérations en Tchétchénie, en Syrie et en Ukraine. Dmitri Outkine était réputé pour son admiration envers Adolf Hitler. Ce serait d'ailleurs à lui que la troupe de mercenaires doit son nom, une allusion à Richard Wagner, le compositeur préféré d'Hitler. Dmitri Outkine est mort avec Evgueni Prigojine dans l'accident d'avion en août 2023.

Sergeï Choïgou

Sergueï Choïgou a été ministre de la Défense de la Russie pendant près de douze ans. Longtemps considéré comme l'un des plus proches alliés du président Poutine, il est secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie depuis mai 2024. Les allégations de corruption et les critiques formulées à son encontre à la suite de la mutinerie de Wagner ont alimenté les spéculations, après sa démission du poste de ministre de la Défense, car il serait tombé en disgrâce aux yeux de Poutine. En tant que secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Choïgou agit surtout en coulisses, mais demeure étroitement impliqué dans la politique de sécurité et de défense russe.

Sergei Sourovikine

D'octobre 2022 à janvier 2023, Sergueï Sourovikine était commandant en chef des forces armées russes en Ukraine. La «ligne Sourovikine», imposante ligne de défense russe dans le sud de l'Ukraine qui porte son nom, a joué un rôle crucial pour repousser l'offensive ukrainienne de 2023. Mais Sergueï Sourovikine a été rétrogradé au rang de commandant adjoint en janvier 2023. Suite au soulèvement raté de Wagner, au cours duquel il aurait sympathisé avec Evgueni Prigojine, il a été démis de ses fonctions de commandant des forces aérospatiales russes et a disparu de la vie publique pendant un certain temps. Malgré sa destitution, il a conservé son grade de général et a finalement été affecté en Afrique pour représenter les intérêts militaires russes.