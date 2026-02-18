L'Ukraine sanctionne un dirigeant proche de Vladimir Poutine

L'Ukraine a imposé des sanctions à Alexandre Loukachenko, dirigeant bélarusse, pour son soutien à l'invasion russe. Volodymyr Zelensky accuse Minsk d'aider Moscou à tuer des Ukrainiens et contourner les sanctions occidentales.

Kiev a sanctionné mercredi le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko pour son soutien à l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, qui, selon le président Volodymyr Zelensky, est une «assistance» pour tuer des Ukrainiens. «L'Ukraine a mis en oeuvre un train de sanctions contre Alexandre Loukachenko et nous allons intensifier fortement nos mesures de rétorsion contre toutes les formes de son assistance au meurtre d'Ukrainiens», a indiqué Volodymyr Zelensky dans un communiqué.

En février 2022, les troupes russes avaient lancé leur invasion à grande échelle de l'Ukraine en s'élançant en partie du Bélarus voisin, notamment pour tenter de s'emparer de la capitale Kiev. Moscou a aussi déployé divers équipements militaires au Bélarus, notamment, en décembre dernier, le missile balistique à capacité nucléaire Orechnik, une arme russe de dernière génération.

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a accusé mercredi Moscou d'avoir installé au Bélarus, dans la deuxième partie de 2025, un «système d'antennes relais» permettant à l'armée russe d'augmenter «les capacités» de ses attaques de drones dans le nord de l'Ukraine. «Les Russes n'auraient pas pu mener à bien certaines de ces attaques, notamment contre les installations énergétiques et les voies ferrées de nos régions, sans cette aide du Bélarus», a affirmé Volodymyr Zelensky.

Des composants de missiles pour la Russie

Moscou, qui frappe quasiment chaque jour l'Ukraine avec des drones, a mené ces dernières semaines des frappes massives contre le réseau énergétique ukrainien, causant de graves coupures d'électricité et de chauffage en plein hiver glacial. Selon Volodymyr Zelensky, plus de 3000 entreprises bélarusses ont également été mises au service de «la guerre de la Russie» et fournissent à Moscou des équipements d'importance, y compris des «composants pour la production de missiles qui terrorisent nos villes et villages».

Le dirigeant ukrainien a également accusé Minsk d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales massives visant la Russie. Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko est l'un des principaux alliés de Vladimir Poutine, qui l'avait soutenu lors d'un grand mouvement de contestation antigouvernemental au Bélarus en 2020 et 2021 qui avait failli renverser Alexandre Loukachenko. Depuis, Minsk s'est entièrement plié aux exigences de Moscou. «Alexandre Loukachenko négocie depuis longtemps la souveraineté du Bélarus pour se maintenir au pouvoir», a accusé mercredi Volodymyr Zelensky.