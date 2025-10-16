Depuis le début de l’offensive de Poutine en Ukraine, au moins 38 hommes d’affaires russes sont décédés dans des circonstances mystérieuses. Bien que beaucoup de ces décès soient présentés comme des suicides, des doutes persistent sur la véracité de ces versions.

Sandra Marschner

Ils seraient tombés de fenêtres ou de balcons, auraient succombé soudainement à une maladie ou se seraient suicidés. Depuis 2014, au moins 38 hommes d'affaires russes sont morts de façon mystérieuse, selon une analyse du quotidien «USA Today».

Rien qu’en septembre de cette année, quatre hommes d’affaires russes sont morts, leurs décès étant officiellement qualifiés de suicides. Vyacheslav Leontyev, ancien éditeur du journal russe «Pravda», est le dernier en date – le 5 octobre. Il serait tombé d’une fenêtre de son appartement moscovite situé au cinquième étage.

Des cadres du secteur du gaz et du pétrole

De nombreux hommes d'affaires décédés étaient en grande partie issus des secteurs du gaz et du pétrole. Peter Doran, expert de la Russie auprès de la Foundation for Defense of Democracies, suppose pour le «Washington Post» que la cupidité et la corruption pourraient être à l'origine de nombre de ces décès.

«Le Kremlin cache environ 160 milliards de dollars (l'équivalent de 128 milliards de francs) d'argent sale dans les bilans des entreprises publiques», explique l'expert. Une partie de ces hommes d'affaires pourrait avoir été surpris en train de détourner des fonds. L'absurdité des circonstances de leurs décès plaide également en ce sens. «Ils ne doivent pas trop ressembler à des suicides ou à des morts naturelles. Le message est: 'Si vous vous faites prendre, voici ce qui risque de vous arriver'», explique Peter Doran.

Certains des décès présentés comme des suicides se distinguent particulièrement par leurs circonstances mystérieuses. Voici les trois plus énigmatiques.

Deux familles d'oligarques meurent dans des circonstances presque identiques

Les décès de deux familles d'oligarques ont fait sensation en avril 2022. Elles se sont produites en l'espace de 48 heures et présentaient des circonstances similaires. Le 18 avril 2022, le vice-président de Gazprombank Vladislav Avaev, sa femme et sa fille de 13 ans ont été retrouvés morts dans leur appartement à Moscou. Selon les médias, ils ont perdu la vie suite à des blessures par balle. Selon les enquêteurs, Vladislav Avaev aurait tué sa femme et sa fille avant de se suicider.

Un jour plus tard, l'ancien directeur du groupe gazier Novatek Sergueï Protosénia, sa femme et sa fille de 18 ans ont été retrouvés morts dans leur maison de vacances à Lloret de Mar en Espagne. Selon le «Daily Telegraph», la femme et la fille sont mortes de coups de couteau et de blessures. Sergueï Protosenia, lui, a été retrouvée pendue. Dans ce cas également, la police a conclu à un double meurtre suivi d'un suicide.

Un cadre supérieur retrouvé décapité sous un pont

Le 8 septembre 2025, un décès particulièrement brutal a eu lieu. Alexey Sinitsyn, PDG du producteur de potasse K-Potash Service, a été retrouvé décapité sous un pont à Kaliningrad. Un câble de remorquage était enroulé autour de son cadavre selon le «Moscow Times» en citant des sources proches de l'enquête.

Selon une source du Kremlin citée par le journal économique «Vedomosti», Alexey Sinitsyn se serait suicidé. Mais l'état de son corps au moment de sa découverte laissent planer de sérieux doutes.

Un entrepreneur pendu avec les mains liées

Seulement deux semaines plus tard, l'entrepreneur et homme politique Vitaly Kapustin a été retrouvé pendu à un arbre dans une forêt près du village russe de Novorozhdestvenskaya. La corde était fixée à son propre véhicule tout-terrain.

Selon des témoignages, les mains de l'entrepreneur auraient été attachées dans le dos. Les enquêteurs de l'Etat ont toutefois indiqué à l'agence de presse locale «KP-Kuban» que sa mort «ne semble pas avoir de cause criminelle».