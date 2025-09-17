La veuve d'Alexeï Navalny affirme qu'il a été «empoisonné»

Ioulia Navalnaïa, veuve du défunt leader de l'opposition russe Alexeï Navalny, porte de graves accusations. Selon des analyses, son mari aurait été empoisonné. Elle exige la publication des résultats et critique les gouvernements occidentaux pour leur retenue.

Ioulia Navalnaïa porte de graves accusations.

Daniel Macher

La veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison en février 2024 dans des conditions troubles, a affirmé mercredi que son mari avait été «empoisonné», disant se fonder sur des analyses effectuées par des laboratoires occidentaux.

Mme Navalnaïa, qui a repris les rennes du mouvement de son mari défunt, a expliqué sur les réseaux sociaux que des échantillons biologiques de son époux avaient été collectés après sa mort à 47 ans dans une colonie pénitentiaire de Kharp, dans l'Arctique russe, et transmis à des laboratoires situés dans des pays occidentaux.

«Deux laboratoires de deux pays différents sont arrivés indépendamment l'un de l'autre à la conclusion que Alexeï a été empoisonné», a déclaré Ioulia Navalnaïa sur Telegram, expliquant avoir fait analyser des «échantillons biologiques» récupérés sur son mari après sa mort dans une prison de l'Arctique.

Mme Navalnaïa n'a pas rendu public ces analyses et a précisé ne pas pouvoir «obtenir les résultats officiels indiquant exactement quel poison avait été utilisé». Une proche collaboratrice de Navalny, Maria Pevtchikh, a pour sa part affirmé sur Telegram que l'opposant était, au moment de sa mort, «allongé par terre, vomissait et hurlait de douleur» mais qu'«au lieu de le sauver, les gardiens l'ont laissé là, ont fermé les barreaux et la porte» de sa cellule.

Elle a publié des photographies d'une cellule, selon elle, prises juste après le décès de l'opposant, sur lesquelles on voit du vomi et du sang sur le sol. L'ex-bras droit d'Alexeï Navalny, Léonid Volkov, a accusé sur Telegram le président russe, Vladimir Poutine, d'avoir «assassiné» l'opposant.

Enfermé en Sibérie

«Il a été tué de manière atroce, empoisonné. Et même si les données ont été effacées des dossiers médicaux et les traces dissimulées, nous savons tout de son dernier jour et de la manière dont il a été assassiné», a-t-il indiqué. Charismatique militant anticorruption et ennemi numéro un du Kremlin, Alexeï Navalny est mort le 16 février 2024 dans des circonstances floues, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison pour des accusations qu'il dénonçait comme politiques.

Il avait été empoisonné une première fois en 2020 en Sibérie à l'agent innervant Novitchok et était resté en convalescence pendant plusieurs mois en Allemagne. Il avait été arrêté dès son retour en Russie, en janvier 2021.

Après sa mort, les autorités avaient refusé pendant plusieurs jours de remettre son corps à ses proches, ce qui a éveillé les soupçons de ses partisans. Le Kremlin dément toute responsabilité dans sa mort.