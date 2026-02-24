DE
Une expédition de missiles de pointe
Que cache le pacte secret de missiles à 500 millions entre la Russie et l'Iran?

Des documents russes révèlent un accord de 500 millions d'euros entre Moscou et Téhéran. La Russie doit livrer des missiles sol-air à l'Iran entre 2027 et 2029. Mais avec quel objectif?
La Russie se serait engagée à fournir des missiles déjà utilisés sur le front en Ukraine.
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Vladimir Poutine poursuit sur sa lancée. D'après des documents russes que le «Financial Times» s'est procurés, le quotidien britannique révèle cette semaine que la Russie et l'Iran auraient signé en décembre dernier un accord secret à plus de 500 millions d'euros. Plus concrètement, le deal aurait été conclu entre l'exportateur public d'armement russe Rosoboronexport et un haut responsable iranien du ministère de la Défense.

L'objectif: fournir des missiles sol-air portables à Téhéran entre 2027 et 2029. Les modèles plébiscités, des Verbas et des 9M336, sont déjà utilisés par le chef du Kremlin dans sa guerre contre l'Ukraine. Ils peuvent abattre des cibles situées à basse altitude, telles que des avions, des hélicoptères ou des drones à basse altitude. Leur avantage est qu'ils sont aussi moins vulnérables que des installations fixes. Un expert militaire interrogé par le quotidien britannique estime que ces engins peuvent causer «d'énormes dégâts». 

Un système de défense abîmé

Alors que Donald Trump augmente la pression militaire sur l'Iran, le timing interroge. Que compte faire la république islamique avec ces armes de pointe? Le «Financial Times» rapporte que le régime iranien a approché la Russie en juillet 2025, peu après son conflit de douze jours avec Israël et les bombardements américains frappant ses installations nucléaires. Avec ces nouvelles acquisitions, Téhéran pourrait chercher à renforcer son système de défense aérien, fragilisé par les différentes frappes. 

A noter que le journal indique que plusieurs éléments laissent penser que l'Iran et la Russie collaborent déjà activement sur le plan militaire: des vols cargo entre les deux pays aurait été détectés, et du matériel russe livré. 

