La Russie pourrait attaquer l'OTAN «dès 2030»

La Russie pourrait attaquer l'OTAN «dès 2030», a prévenu vendredi le Premier ministre britannique Keir Starmer, en assurant la détermination du Royaume-Uni à développer ses capacités militaires pour être prêt face à une telle situation.

«Selon l'évaluation de nos services de renseignements, ainsi que celle d'autres pays de l'Otan, il pourrait y avoir une attaque de la Russie contre l'Otan dès 2030», a déclaré le chef du gouvernement travailliste, en déplacement sur le site d'une entreprise de défense dans le Wiltshire.

«Il n'est pas exagéré d'affirmer que nous vivons dans la période la plus dangereuse et incertaine de notre vie», a précisé Keir Starmer, ajoutant qu'il est de la «responsabilité» de son gouvernement d'«être prêt».

Cet avertissement fait écho à celui du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte qui avait affirmé en décembre que la Russie «pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l'Otan d'ici cinq ans».

Source: AFP