La Russie pourrait attaquer l'OTAN «dès 2030»
La Russie pourrait attaquer l'OTAN «dès 2030», a prévenu vendredi le Premier ministre britannique Keir Starmer, en assurant la détermination du Royaume-Uni à développer ses capacités militaires pour être prêt face à une telle situation.
«Selon l'évaluation de nos services de renseignements, ainsi que celle d'autres pays de l'Otan, il pourrait y avoir une attaque de la Russie contre l'Otan dès 2030», a déclaré le chef du gouvernement travailliste, en déplacement sur le site d'une entreprise de défense dans le Wiltshire.
«Il n'est pas exagéré d'affirmer que nous vivons dans la période la plus dangereuse et incertaine de notre vie», a précisé Keir Starmer, ajoutant qu'il est de la «responsabilité» de son gouvernement d'«être prêt».
Cet avertissement fait écho à celui du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte qui avait affirmé en décembre que la Russie «pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l'Otan d'ici cinq ans».
Source: AFP
Poutine dit que la guerre en Ukraine ne prendra fin que lorsque la Russie aura atteint ses objectifs
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que la guerre en Ukraine prendrait fin seulement lorsque la Russie aurait atteint ses objectifs.
«Nous partons du principe que les hostilités prendront fin un jour. Et, sans aucun doute, elles cesseront lorsque nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés», a déclaré Poutine à Saint-Pétersbourg où il s'exprimait dans le cadre du grand Forum économique international (SPIEF).
Source: AFP
Poutine juge qu'une rencontre avec Zelensky n'a «pas d'intérêt»
Le président russe a jugé vendredi qu'une rencontre avec son homologue ukrainien n'avait «pas d'intérêt» tant qu'un accord de paix n'avait pas été finalisé, après l'invitation de Zelensky à un tête-à-tête.
«Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre. Cela n'a d'intérêt que pour la partie ukrainienne afin d'arrêter l'avancée de nos forces armées», a déclaré Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, ajoutant qu'il fallait «laisser les spécialistes travailler, développer des solutions, et ensuite nous pouvons nous rencontrer».
Source: AFP
Cinq Azerbaïdjanais tués dans des attaques de drones sur deux navires en mer d'Azov
Cinq citoyens azerbaïdjanais ont été tués dans des attaques de drones ayant visé deux navires de fret en mer d'Azov, a annoncé vendredi Bakou, la Russie déclarant de son côté que cette frappe a été effectuée par l'Ukraine.
«Des attaques de drones ont été menées pendant la nuit contre deux navires de fret étrangers. (...) A la suite de cette attaque, cinq de nos citoyens ont été tués et trois autres blessés», a affirmé le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine, Kiev est à l'origine de cette frappe.
Source: AFP
En Ukraine, quatre morts dans une frappe russe près de Kiev
Au moins sept personnes ont été tuées vendredi dans des frappes russes sur plusieurs régions d'Ukraine. Une entreprise fabriquant des produits laitiers pour enfants près de Kiev a été touchée, ont annoncé les autorités locales.
Dans le district de Brovary, dans la région de la capitale ukrainienne, «quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées à la suite de l'attaque menée ce matin par la Russie», a indiqué sur Telegram le service ukrainien des situations d'urgence.
«Un bâtiment administratif d'une usine agroalimentaire a été pris pour cible», a-t-il ajouté, publiant des photographies montrant une structure éventrée avec l'enseigne de la marque de produits laitiers pour enfants appartenant à un gros producteur national.
Source: AFP
Au moins trois morts dans des frappes russes en Ukraine
Des bombardements russes ont fait au moins trois morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs régions ukrainiennes, ont indiqué les autorités locales alors que le président Volodymyr Zelensky a réitéré son appel à un cessez-le-feu. L'armée ukrainienne a fait état au total de deux missiles et 216 drones longue portée tirés par la Russie dans la nuit, précisant avoir abattu 198 drones.
Selon les compte-rendus des autorités, des frappes mortelles russes sont intervenues jeudi dans la soirée dans les régions de Zaporijjia (est), où des de drones ont tué une femme, et Kherson (sud), où un drone a tué un homme de 75 ans. Dans la région de Dnipropetrovsk (est), des attaques de drones et d'artillerie russes ont tué une femme dans la localité de Pavlograd, selon le chef de l'administration militaire régionale Olexandre Ganja.
Un mort dans une frappe de drone russe à Kherson
Une frappe de drone russe a tué un homme dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué vendredi les autorités locales. La victime est un homme de 75 ans, mort de ses blessures après cette attaque survenue à 22H48 locales jeudi soir (19H48 GMT), a précisé le chef de l'administration militaire de la ville Iaroslav Chanko, sur Telegram.
Ce bombardement intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe Vladimir Poutine. Dans une lettre ouverte publiée jeudi soir, il a assuré que l'Ukraine était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations» afin de trouver une issue diplomatique aux plus de quatre ans de guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle de février 2022.
Source: AFP
Le Kremlin invite Zelensky à venir à Moscou
Volodymyr Zelensky peut rencontrer Vladimir Poutine «à tout moment» à Moscou, a déclaré le Kremlin jeudi après la publication d'une lettre dans laquelle le président ukrainien invite son homologue russe à une rencontre directe pour négocier la fin de la guerre.
«Zelensky peut venir à tout moment à Moscou», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov selon des propos cités par les médias d'Etat russes, ajoutant que le président russe n'avait pas encore vu la lettre en question.
Source: AFP
Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte dans laquelle il offre également un «cessez-le-feu complet» le temps de négocier pour mettre fin à la guerre.
«L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un engagement direct entre vous et nous. Je propose une rencontre», a écrit Zelensky dans cette lettre adressée à Vladimir Poutine, ajoutant que Kiev était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations».
Emmanuel Macron salue la lettre envoyée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Nous avons toujours défendu des négociations directes entre l'Ukraine et le Kremlin», a dit Macron, «je pense que ce sont aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix. Ce sont les Européens qui peuvent y aider».
L'Union européenne a aussi salué la lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky en faveur de négociations directes avec la Russie.
Source: AFP
Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine
Vladimir Poutine a jugé jeudi que l'attention des Etats-Unis s'était détournée de la guerre en Ukraine depuis le début du conflit lancé par Washington contre l'Iran.
«Il est clair que l'administration américaine est contrainte de déplacer son attention et de traiter cette question avant toutes les autres», a déclaré le président russe à des responsables d'agences de presse internationales, dont l'AFP, à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).
Source: AFP
Poutine dit que la Russie doit «améliorer» sa défense antiaérienne
La Russie doit «améliorer» et «renforcer» sa défense antiaérienne, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain de frappes de drones ukrainiens contre un complexe pétrolier et une base navale à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).
«La Russie dispose d'un système de défense antiaérienne. Oui, nous devons l'améliorer. Oui, nous devons le renforcer, et nous allons le faire», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des responsables de médias internationaux, dont l'AFP, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.
Source: AFP