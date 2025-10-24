DE
FR

L'économie s'essouffle
Poutine pousse la Russie à bout, la Banque centrale réagit

La Banque centrale de Russie a réduit son taux directeur de 17% à 16,5% face au ralentissement économique. La croissance russe, proche de zéro, subit les conséquences de l'offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
La croissance russe, proche de zéro, subit les conséquences de l'offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Banque centrale de Russie (BCR) a abaissé vendredi son taux directeur, de 17% à 16,5%, à l'heure où la croissance russe est proche de zéro, dans une économie qui subit les conséquences de l'offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.

A lire aussi
Le pétrole flambe après les sanctions américaines visant la Russie
Le cours du baril en hausse
Le pétrole flambe après les sanctions américaines visant la Russie
La Russie au bord de la faillite, la guerre en Ukraine vide les caisses du pays
Poutine bientôt en faillite?
«La fenêtre d'action pour la guerre en Ukraine se referme petit à petit»

L'économie russe «continue de renouer avec une croissance équilibrée», a estimé la BCR dans un communiqué, suggérant que l'économie russe a marqué le pas après deux années d'expansion rapide alimentée par les grandes dépenses militaires liées au conflit en Ukraine. La BCR a de nouveau abaissé ses prévisions de croissance, tablant désormais sur une croissance comprise entre 0,5% et 1% pour 2025, après l'avoir précédemment estimée à entre 1% et 2%.

«Une stagnation économique très sévère»

La hausse des dépenses a permis à la Russie de déjouer les prédictions selon lesquelles les sanctions occidentales massives prises contre elle feraient s'effondrer son économie. Mais ces dépenses ont aussi conduit à une flambée de l'inflation, forçant la BCR à relever son taux à un très haut niveau, à 21%, en octobre dernier, puis à l'abaisser lentement.

La BCR a également indiqué vendredi que l'inflation, de l'ordre de 8%, resterait élevée plus longtemps que prévu. «La Banque centrale estime globalement que nous pourrions assister l'an prochain à une stagnation économique très sévère», a commenté l'analyste Evguéni Kogan sur Telegram après la décision de la BCR d'abaisser son taux directeur.

Le ralentissement de la croissance exerce une pression sur les finances publiques déjà tendues de la Russie, dont le déficit budgétaire s'élève à environ 50 milliards de dollars depuis le début de l'année. Le ministère des Finances a proposé d'augmenter la TVA de 20 à 22% à partir de l'année prochaine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus