Dimanche soir, l'Ukraine a frappé la raffinerie de pétrole russe de Touapsé à Krasnodar avec des drones. Des explosions et des incendies ont ravagé des réservoirs de stockage, tandis que des débris auraient en outre endommagé plusieurs bâtiments.

Un grand incendie après une attaque de drone contre une importante raffinerie de pétrole russe

Un grand incendie après une attaque de drone contre une importante raffinerie de pétrole russe

Marian Nadler

L'Ukraine a porté un nouveau coup contre le financement de la guerre par la Russie. Selon les premiers éléments, des drones ukrainiens ont visé dans la nuit de dimanche à lundi la raffinerie de pétrole de Touapsé, dans la région russe de Krasnodar, au sud du pays.

Des chaînes Telegram russes, citant des témoins, ont fait état de plusieurs explosions dans la zone portuaire de la ville. De grandes flammes ont jailli du site et au moins deux réservoirs de stockage de la raffinerie auraient été atteints. Au petit matin, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient aussi un immense panache de fumée au-dessus de la ville.

Des débris de drones ont touché des bâtiments civils

Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, a confirmé l'attaque «dans le port maritime de Touapsé». Il n'a pas précisé l'objectif de l'attaque. Veniamine Kondratiev a également indiqué qu'un homme avait été tué et un autre blessé lors de l'attaque.

Selon le gouverneur, des débris de drones auraient en outre endommagé plusieurs bâtiments de la ville, dont une école primaire, une école maternelle, un musée, une maison d'habitation et une église. Une conduite de gaz aurait également été endommagée. A ce stade, ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

L'importance de la raffinerie de pétrole de Touapsé

L'armée ukrainienne ne s'est pas encore exprimée sur ces attaques. L'ampleur exacte des dommages causés n'est pas non plus encore claire.

La raffinerie de pétrole de Touapsé, une installation du groupe public Rosneft, est l'une des dix plus grandes raffineries de pétrole de Russie. La raffinerie a une capacité de traitement d'environ 12 millions de tonnes de pétrole brut par an. Les attaques de drones ukrainiens visent régulièrement les infrastructures pétrolières russes. L'Ukraine veut ainsi réduire la principale source de revenus du Kremlin.

Des navires russes «mis hors d'état de nuire»

Sur Telegram, le service de renseignement militaire du ministère ukrainien de la Défense (HUR MOU) a en revanche annoncé un autre succès: deux grands navires de débarquement russes et une installation radar en Crimée ont été touchés ce week-end. Selon les informations, il s'agit du «Jamal» et du «Nikolaï Filtchenkov». Ils se trouvaient dans la baie de Sébastopol au moment de l'attaque.

Le navire de débarquement «Jamal» a été mis en service en 1988. Il mesure plus de 100 mètres de long et peut transporter jusqu'à 500 tonnes de fret, dont des véhicules blindés. «La valeur estimée du navire est de plus de 80 millions de dollars», écrit le HUR MOU dans un article.

Le «Nikolaï Filtchenkov», construit en 1975, a une capacité de chargement allant jusqu'à 1000 tonnes, ce qui permet de transporter des dizaines de véhicules blindés et une importante équipe de débarquement. Il vaut l'équivalent de 55 millions de francs. Le HUR MOU affirme avoir «mis hors d'état de nuire» les deux navires.

L'installation radar Podlot-K1 a également été touchée. Celle-ci a coûté près de 4 millions de francs.