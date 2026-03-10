DE
Pour une raison inconnue
Tous les avions de la compagnie aérienne américaine JetBlue maintenus au sol

Tous les avions de JetBlue sont cloués au sol sur ordre de la compagnie, a annoncé le régulateur aérien américain ce mardi. Les raisons de cette suspension des vols restent inconnues à ce stade.
En octobre dernier, la compagnie low-cost américaine avait connu un incident sur un vol reliant Cancun au Mexique à Newark.
Tous les avions de la compagnie aérienne américaine JetBlue sont maintenus au sol à la demande de cette compagnie, a indiqué mardi le régulateur aérien américain FAA. L'arrêt au sol signifie que tous les vols de la compagnie sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ni la FAA, ni la compagnie n'ont précisé les raisons de cet arrêt.

En octobre dernier, la compagnie low-cost américaine avait connu un incident sur un vol reliant Cancun au Mexique à Newark près de New York. L'Airbus A320 de la compagnie avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride, après avoir brutalement piqué vers le bas en raison d'un dysfonctionnement informatique. Cet incident avait contraint Airbus à immobiliser 6.000 de ses A320 pour une mise à jour d'urgence du logiciel de commandes de vol.

