Ann Widdecombe, 78 ans, figure de la droite britannique, a été retrouvée morte à son domicile à Haytor jeudi. La police antiterroriste évoque une «attaque ciblée» et enquête sur les motivations.

AFP Agence France-Presse

Le meurtre d'Ann Widdecombe, figure de la droite conservatrice au Royaume-Uni retrouvée morte jeudi à son domicile, était une «attaque ciblée». C'est ce qu'a déclaré mardi le chef de la police antiterroriste britannique.

Ann Widdecombe, 78 ans, était une porte-parole du parti anti-immigration Reform UK et une ancienne députée conservatrice. Son corps portait «des blessures graves» quand il a été découvert, à Haytor, dans le Devon (sud-ouest de l'Angleterre), selon la police.

«L'enquête étant en cours, je ne peux pas donner beaucoup de détails. Il est toutefois clair qu'il s'agissait d'une attaque ciblée», a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police antiterroriste Laurence Taylor.

«Nous continuons à chercher à déterminer l'ampleur de la planification ou de la préparation éventuelle, ainsi que les motivations derrière cette attaque», a-t-il ajouté. La police travaille sur «plusieurs pistes d'investigation», a indiqué ce responsable.

Un homme interpellé

Un homme de 28 ans, un «ressortissant britannique blanc», a été interpellé samedi soir dans le nord de l'Angleterre. Il est soupçonné de meurtre et d'avoir commis, préparé ou incité à commettre des actes de terrorisme. La police a obtenu la prolongation de sa détention, qui peut durer jusqu'à sept jours dans le cadre de la législation sur le terrorisme.

Ann Widdecombe a été députée conservatrice de 1987 à 2010 et secrétaire d'État aux prisons (1995-1997). Fervente supportrice du Brexit, elle avait quitté les Tories en 2019 pour rejoindre le parti de Nigel Farage, sous la bannière duquel elle a été élue députée européenne, avant de devenir porte-parole du parti anti-immigration Reform UK.

Devant le Parlement lundi, la ministre de l'intérieur Shabana Mahmood a souligné que son meurtre «soulevait des questions quant à la sécurité des personnalités publiques».

La politique est «une vocation pour nous mais elle ne devrait pas être dangereuse», a-t-elle déclaré.