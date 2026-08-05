Un Grec de 55 ans a été arrêté à Mystras pour avoir caché le corps de son père décédé dans un congélateur pendant deux ans et demi afin de continuer à toucher sa retraite.

Il cache la dépouille de son père et encaisse sa retraite

Il cache la dépouille de son père et encaisse sa retraite

AFP Agence France-Presse

Un Grec de 55 ans a été arrêté pour avoir dissimulé pendant deux ans et demi la dépouille de son père dans un congélateur afin de continuer à percevoir sa retraite, selon l'agence de presse grecque Ana mercredi.

L'homme interpellé à Mystras (sud), près de Sparte, a reconnu les faits, précisant que son père âgé de 90 ans était mort de causes naturelles et qu'il avait décidé de placer son corps dans un congélateur pour continuer de percevoir sa pension, selon un communiqué de la police.

Au début de l'enquête, le quinquagénaire avait affirmé à la police que son père était parti vivre à Athènes. Mais lors d'une perquisition, les policiers ont découvert le corps du nonagénaire dans un congélateur au sous-sol d'un hôtel fermé et utilisé comme logement, selon le communiqué de la police mardi. Le quinquagénaire doit être présenté à la justice mercredi, selon l'Ana.



