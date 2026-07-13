Le bilan des séismes meurtriers du 24 juin au Venezuela atteint 4561 morts et 16'740 blessés, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Plus de 20'200 sinistrés vivent dans des camps improvisés.

Venezuela: le bilan du double séisme dépasse les 4500 morts

Venezuela: le bilan du double séisme dépasse les 4500 morts

AFP Agence France-Presse

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été une nouvelle fois révisé à la hausse, dépassant les 4500 morts, selon des chiffres officiels publiés lundi. «13 juillet. Décédés: 4561», le nombre de 16'740 blessés restant inchangé», selon le rapport officiel diffusé sur Telegram par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 4490 morts.

Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50'000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10'000.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.

Plus de 20'200 personnes sont sinistrées et vivent dans ces lieux de fortune, indique le rapport officiel.

Des secouristes vénézuéliens et étrangers continuent de tenter d'extraire des corps ensevelis sous les décombres. Selon le gouvernement, plus de 850 immeubles ont été affectés et 190 se sont totalement effondrés.