Pluie de bombes russes «C'était l'apocalypse!» Des Ukrainiens se réveillent dans l'horreur

Une attaque russe à Dobropillia, dans l'Est de l'Ukraine, a fait 11 morts et 40 blessés. Des missiles à sous-munitions ont dévasté un quartier, laissant derrière eux un paysage apocalyptique de voitures calcinées et de rues jonchées de débris. Témoignages.