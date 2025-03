La France et l'Allemagne s'arment L'Europe est-elle prête pour une guerre nucléaire contre Poutine?

Comme on ne peut plus compter sur les Etats-Unis, la France, puissance nucléaire, offre à l'Europe un bouclier protecteur. Cela suffira-t-il à freiner Poutine? Des experts relativisent la puissance de la France et soulignent la nécessité d’un renforcement nucléaire.