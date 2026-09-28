Le youtubeur Grégory Guillotin a été placé en garde à vue lundi à Palaiseau après une plainte de son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement. Il avait reconnu début septembre les violences dont il est accusé.

Greg Guillotin placé en garde à vue après une plainte pour violences conjugales

Greg Guillotin placé en garde à vue après une plainte pour violences conjugales

AFP Agence France-Presse

Le youtubeur et humoriste Grégory Guillotin, connu pour ses caméras cachées, a été placé en garde à vue lundi à Palaiseau (Essonne) après le dépôt d'une plainte pour violences conjugales et harcèlement en juin par son ex-compagne, a indiqué le parquet.

Il avait reconnu début septembre les violences dont il est accusé, disant avoir «honte». Il a été placé en garde à vue pour violences habituelles sur conjointe ou ex-conjointe avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours et harcèlement sur conjointe ou ex-conjointe, a déclaré à l'AFP Grégoire Dulin, procureur d'Evry.

«Il entend assumer les responsabilités qui sont les siennes»

Selon son avocat Tom Michel, il s'agit d'une «mesure prévue depuis plusieurs semaines et qu'il attendait afin de pouvoir s'expliquer». «Grégory Guillotin entend répondre pleinement sur les faits qui lui sont reprochés, faire entendre sa version et apporter l'ensemble des éléments utiles à l'enquête. Il ne cherche pas à se dérober et entend assumer les responsabilités qui sont les siennes», indique son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP.

La plaignante accuse l'humoriste de violences physiques et psychologiques répétées entre 2019 et 2026, au moment de leur relation. Dans sa plainte, dont l'AFP avait eu connaissance, elle décrit un système de surveillance, d'humiliation, d'insultes et d'emprise.

Une enquête pour violences habituelles sur conjoint et harcèlement moral a été ouverte, confiée au groupement de gendarmerie de l'Essonne, selon le parquet. A 43 ans, l'humoriste est suivi par près de 4,4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube «Greg Guillotin».