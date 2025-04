Piscines, saunas et cabinets médicaux privés

1/4 Ces bunkers de luxe n'ont pas grand-chose à voir avec les bunkers militaires. Photo: Oppidum

Natascha Ruggli

Les théoriciens du complot et les Témoins de Jéhovah en sont convaincus. Bientôt, le monde tel que nous le connaissons disparaîtra dans le chaos. Mais un autre groupe de personnes semble désormais s'y ajouter: les ultra-riches.

Toutefois, ils se distinguent fondamentalement des conjurés de la fin des temps en termes de préparation. Alors que ces derniers stockent surtout des boîtes de conserve et du papier toilette dans leur cave, les super-riches construisent des bunkers de luxe à plusieurs millions.

Un mode de vie débauché, même sous terre

Jusqu'à présent, il n'y a que des images générées par ordinateur, mais il est possible que cela change bientôt: l'entreprise américaine Safe prévoit de construire en 2026, sous le nom de projet Aerie, des abris qui ressemblent à des centres de bien-être. Le premier bunker devrait voir le jour dans l'Etat américain de Virginie et coûter 300 millions de dollars, rapporte le magazine «Stern».

L'équipement répond à tous les souhaits: piscines, saunas, appartements spacieux et même cabinets médicaux. Une entreprise suisse du nom d'Oppidum voulait également sa part du gâteau, sans succès. Les photos du projet témoignent néanmoins du luxe prévu. On y voit même un jardin souterrain.

Il n'y a pas non plus à s'inquiéter des intrus: selon le magazine «Stern», l'authentification biométrique et les sas de sécurité font du bunker un lieu de refuge exclusif, au cas où une invasion de zombies ou une guerre civile ferait rage à la surface.

La domination de l'IA comme raison de construire un bunker

Mais qui sont ces ultra-riches particulièrement craintifs? Les milliardaires américains de la technologie Elon Musk et Jeff Bezos en font probablement partie. La raison présumée? L'intelligence artificielle (IA).

«Les milliardaires de la tech sont probablement en train de construire des bunkers pour se protéger des agresseurs», a déclaré l'écrivain et professeur américain Douglas Rushkof, qui a récemment tenu une conférence à l'Institut Gottlieb Duttweiler à Rüschlikon, dans le canton de Zurich. «Le fondateur d'une plateforme de réseaux sociaux à succès, dont je tairais le nom, m'a dit qu'il avait effacé toutes ses traces sur Internet, de peur que l'IA ne s'en serve contre lui lorsqu'elle sera un jour aux commandes, poursuit-il. Sa paranoïa est totale.»