Un réseau de tunnels, des salles souterraines et un abri antiatomique secret: la dynastie déchue Assad laisse derrière elle un labyrinthe de cachettes et de voies de contrebande. Des vidéos révèlent à quel point le pouvoir de la famille était profond, jusque sous terre.

1/13 Un gigantesque réseau de tunnels souterrains a été découvert sous la propriété du major-général Maher al-Assad, le frère cadet d'Assad. Photo: Screenshot X

Christina Benz

L'offensive des rebelles syriens n'a pas seulement entraîné la chute du régime Assad, elle a également mis au jour un secret impressionnant: un réseau d'installations souterraines gigantesques. Pendant plus d'un demi-siècle, la dynastie Assad avait assis son pouvoir en Syrie non seulement en surface, mais aussi profondément sous terre.

La découverte sous la propriété du major-général Maher al-Assad, le frère tristement célèbre du président déchu, est particulièrement spectaculaire, comme le rapporte le «Daily Mail»: Une vidéo sur X, publiée par des rebelles, montre un escalier blanc en colimaçon menant vers les profondeurs – dans un système de tunnels ramifiés aux hauts plafonds voûtés.

D'immenses tunnels pour la contrebande de captagon

La description vidéo souligne les dimensions de l'installation: «Immense complexe de tunnels, suffisamment larges pour que des camions chargés de captagon et d'or puissent y passer.»

Le captagon, un stimulant qui crée une dépendance, est considéré comme l'une des principales sources de revenus du clan Assad. Les experts et expertes estiment que la famille tirait chaque année environ 50 milliards de dollars (environ 44 milliards de francs) de la seule contrebande de captagon.

Un énorme bunker nucléaire sous le clan Assad

Dans une autre vidéo, il est même question d'un abri antiatomique «avec ventilation, salons, chambres à coucher, serrures et portes métalliques». Les vidéos montrent l'intérieur du bunker: après plusieurs portes renforcées, un escalier raide mène à un tunnel. À côté, des rails – probablement pour le transport de marchandises. Au bout du tunnel se trouvent des entrepôts protégés par des portes blindées.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans l'une de ces pièces, des valises, des sacs et des caisses sont éparpillés, comme s'ils avaient été fouillés à la hâte. Une autre pièce est aménagée comme un salon avec un canapé et une table basse. Il y a même des toilettes. On y trouve également plusieurs lits et une cuisine. Le cameraman de la vidéo se filme en train de prendre une mallette et des effets personnels avant de quitter le bunker.

Asile accordé à Assad «pour des raisons humanitaires».

Alors que les installations souterraines sont passées au peigne fin par des pillards, le président déchu Bachar al-Assad se serait exilé en Russie avec sa famille. Selon les médias d'Etat russes, l'asile leur a été accordé à Moscou «pour des raisons humanitaires».

Le lieu de séjour du frère cadet d'Assad, Maher al-Assad, connu pour sa brutalité, reste inconnu. Il était le commandant de l'unité d'élite «Quatrième division».