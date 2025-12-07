Le photographe britannique Martin Parr est mort à 73 ans

AFP Agence France-Presse
Le photographe britannique Martin Parr, célèbre pour ses clichés dépeignant avec humour le quotidien de ses compatriotes, est décédé samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa fondation dimanche dans un communiqué.
«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Martin Parr (1952-2025) est décédé (samedi) à son domicile à Bristol», a-t-elle annoncé en même temps que Magnum Photos, agence pour laquelle le photographe avait longtemps travaillé.
