Le célèbre photographe Martin Parr est décédé samedi à l'âge de 73 ans. Le photographe était connu pour ses clichés humoristiques du quotidien britannique.

Le photographe britannique Martin Parr est mort à 73 ans

Le photographe britannique Martin Parr est mort à 73 ans

Des clichés à jamais célèbres

AFP Agence France-Presse

Le photographe britannique Martin Parr, célèbre pour ses clichés dépeignant avec humour le quotidien de ses compatriotes, est décédé samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa fondation dimanche dans un communiqué.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Martin Parr (1952-2025) est décédé (samedi) à son domicile à Bristol», a-t-elle annoncé en même temps que Magnum Photos, agence pour laquelle le photographe avait longtemps travaillé.