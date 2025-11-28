Depuis plus de dix ans, Adrien Perritaz suit de très près le club de Fribourg Gottéron. Le photographe vient de publier un livre de 200 pages avec de magnifiques clichés. Un cadeau idéal pour les fans des Dragons à l'approche des Fêtes.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que je pourrais avoir votre nom? J'aimerais beaucoup acheter votre livre.» Ce conseiller général du Gibloux ne s'y trompe pas. En entendant Adrien Perritaz parler de son ouvrage, on décèle immédiatement la passion du jeune photographe de 27 ans. Voilà plus de dix ans que ce Fribourgeois arpente les travées de la BCF Arena pour capturer les meilleurs (et parfois les pires) moments de Gottéron. Pour sa 11e saison, il en a compilé certains dans un livre de 200 pages.

«L'idée a vraiment émergé lors de la saison 2023/24, se souvient Adrien Perritaz. Je voulais réaliser quelque chose de plus concret que des posts Instagram, qui disparaissent dans le flux des réseaux sociaux.» Secrètement et à l'époque, il espère que son livre sera celui du titre pour son club de cœur. Après l'échec en demi-finales face à Lausanne, le photographe met temporairement de côté son idée. «Comme tout Fribourgeois, j'ai l'espoir qu'on soit bientôt champion mais je ne voulais pas que mon travail dépende de ça.»

Des dizaines de milliers d'images à trier

Rapidement, il change de cap avec un projet intitulé «Perdants magnifiques». «Cette autre histoire est aussi belle que celle d'une éventuelle future coupe. Je me suis demandé ce qui faisait la beauté de ce club et la passion qui l'entoure. Chaque année, on se dit que c'est la bonne.» Mais jamais dans son histoire, Fribourg n'est parvenu à soulever le trophée de National League et Adrien Perritaz a pu vivre tous ces moments de l'intérieur, depuis dix ans.

Il fouille donc dans ses premiers disques durs et même jusque dans l'ordinateur de ses parents. «J'avais des dizaines de milliers de photos, que j'ai dû trier. En plus, je ne suis pas le gars le mieux organisé sur terre», se marre le natif du Gibloux. Après une première sélection, il décide d'imprimer les 700 images qu'il a choisies. «J'avais besoin de les voir de manière physique pour procéder à un deuxième tri. Pour le faire, j'ai tout étalé dans mon appartement et pendant des semaines, je n'avais qu'un petit chemin pour aller de la chambre à la cuisine et de la cuisine à la salle de bain.» Finalement, le photographe est parvenu à faire un choix pour remplir les 200 pages de son ouvrage.

Des détails et des émotions

Un livre qui se veut avant tout artistique et esthétique. «Il y a finalement assez peu d'images anciennes ou d'actions de match, explique Adrien Perritaz. Tout d'abord parce que j'ai acquis une certaine maturité dans mon travail.» Surtout, le Fribourgeois tente depuis quelques saisons de capter les détails, «ce que les gens ne peuvent pas voir à la télé ou dans les gradins». Dans cette catégorie, on peut par exemple citer le tatouage d'une rose d'Andreas Borgman sur sa main ou un sticker de Whoopi Goldberg dans Sister Act sur la casquette d'un membre du staff.

«Et il y a aussi des clichés qui me touchent émotionnellement, comme celui du dernier match d'Andrei Bykov, révèle l'artiste. Je devais me concentrer pour ne pas rater la bonne image, mais je reste un Fribourgeois, fan de Gottéron, qui doit photographier celui qui était mon idole et qui est presque devenu un ami.» Le No 89 le lui a bien rendu, lui qui a rédigé un des trois textes présents dans l'ouvrage et lui a rendu hommage. «Adri, tu as réussi à figer certaines des émotions les plus fortes de ma vie. Chapeau et merci l'artiste», a écrit la légende des Dragons.

«De Villarlod à la Californie»

Bien sûr, Andrei Bykov n'a pas été le seul à soutenir Adrien Perritaz. «J'en ai parlé aux joueurs, surtout pour qu'ils ne prennent pas mal le titre et que cela brise notre relation de confiance, dévoile-t-il. Ils ont été super contents pour moi et certains m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre.» Par contre, ce projet a été réalisé en totale indépendance et le club n'y a pas pris part. «J'ai même préféré l'auto-éditer pour avoir 100% de liberté créative», explique-t-il.

Un ouvrage qui, au lendemain du vernissage, se vend déjà bien. «J'ai même un photograhe d'Anaheim qui m'a écrit pour se le procurer, ajoute Adrien Perritaz, lui-même surpris. Je lui ai dit que les frais de port coûtaient autant que le livre (ndlr: 50 CHF), mais il me l'a commandé le lendemain. De Villarlod à la Californie, il n'y a qu'un pas (rires).»

Avant de partir, le photographe rassure tout de même tous les fans de Fribourg Gottéron: si le titre de son livre est obsolète dès le printemps prochain, il sera le premier ravi. «Ce titre de 'Perdants magnifiques' est là pour rendre hommage aux gens qui se battent pour ce club. Je préfère largement être un perdant magnifique qu'un gagnant sans panache. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai fait un livre avec de belles images et pas uniquement avec des gars qui pleurent. Il y a énormément de beauté, même dans la défaite.»

