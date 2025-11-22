«J'espère ne pas attendre 90 matches avant mon prochain but»

Ce vendredi, Jeremi Gerber s'est mué en héros de Fribourg en inscrivant le but de la victoire face à Lausanne (2-1). Improbable puisque, avant ce match, le Dragon avait joué 87 matches avec Gottéron sans trouver le chemin des filets.

Jeremi Gerber peut avoir le sourire après le match. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Jeremi Gerber est le plus franc de tous les Dragons: «Personnellement, je pensais qu'il n'y avait pas but. À vitesse réelle, c'était du 50-50 à mon avis.» Hors-jeu ou pas, jamais on ne saura si la réussite du Bernois de Fribourg aurait dû compter, ce vendredi soir face à Lausanne. Toujours est-il que sur la glace et après revisionnage des images, les arbitres l'ont accordée et l'attaquant de 25 ans a pu célébrer comme il se doit… son premier goal avec Gottéron. Et ce, même s'il a débarqué voilà deux étés.

Car en 87 rencontres avec Fribourg, l'ancien junior du CP Berne n'était jamais parvenu à trouver le chemin des filets. Une éternité quand on est attaquant en hockey sur glace. Sa dernière réussite? Le 27 janvier 2024 face à un certain… Lausanne Hockey Club. Déjà là, il s'agissait du but de la victoire face aux Lions, alors que Jeremi Gerber évoluait sous les couleurs de Lugano à l'époque. «J'avais oublié mais maintenant que tu le dis, sourit-il. Ça faisait un sacré moment.» 90 matches, pour être précis.

«C'est un sentiment fou de marquer à deux minutes de la fin, devant le kop, s'exclame le No 61, évidemment avec un grand sourire qu'il va garder tout au long de l'interview. C'est un immense poids qui se retirait de mon cœur.» Il faut dire que les entraîneurs passés par Gottéron n'ont jamais vraiment su quoi faire du casse-tête Jeremi Gerber, tantôt trimballé aux côtés de Lucas Wallmark et Marcus Sörensen qu'en quatrième ligne, 13e attaquant ou surnuméraire par moment.

«La vie a toujours un plan»

Dans ce match face aux Vaudois, Jeremi Gerber avait déjà eu une belle opportunité à la 27e minute, sur une passe de Marcus Sörensen. «J'ai comme toujours essayé de continuer à travailler mais, avec le temps, on se demande: 'Pourquoi ça ne rentre pas?' Mais au final, la vie a toujours un plan et ce but est sans doute mieux que ma première chance.»

Gentiment moqué dans le vestiaire par rapport à sa disette, le Fribourgeois tient à préciser que «les coéquipiers m'ont toujours soutenu, en me disant que la prochaine fois, ça allait rentrer. Et on a pu voir à leur réaction qu'il y avait beaucoup de joie.» D'ailleurs, après le match, les Dragons ont laissé leur attaquant fêter seul avec le kop.

Il a conservé le puck

Grâce à ce but, Jeremi Gerber espère évidemment que les vannes sont désormais ouvertes et qu'il puisse enchaîner les réussites. «En tout cas, je n'espère pas devoir attendre 90 matches pour mon prochain but», se marre celui qui a quand même conservé le puck pour cette première réussite sous le maillot fribourgeois.

Pour le Dragon, qui aime bien marquer face au Lausanne HC, nul doute que la date du prochain affrontement entre les deux équipes sera notée dans son calendrier: le samedi 10 janvier 2026, à la Vaudoise aréna.