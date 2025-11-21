Voilà quatre matchs de suite que les Ajoulots marquent des points, ils ont signé ce soir leur cinquième victoire de la saison. Les hommes de Greg Ireland ont profité des errances zurichoises pour récupérer des points importants.

Le HC Ajoie (ici Nussbaumer et Devos) a réalisé un bel exploit en s'imposant à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Zurich - Ajoie 2-3

Ajoie s'est magnifiquement remis de sa défaite frustrante subie contre Bienne mercredi. Les Jurassiens étaient pourtant menés 2-0 sur la glace des Lions. Willy Riedi (6e) et Derek Grant (15e) avaient donné l'avantage au "Z", mais Philipp-Michael Devos (26e) et Killian Mottet (30e) ont remis les Ajoulots dans le match. Jonathan Hazen s'est mué en héros pour marquer le but de la victoire à trois minutes du terme.

Le HCA est maintenant à huit points de Berne, pas encore de quoi s'enflammer mais cette belle série montre que tout n'est peut-être pas encore joué dans la course contre la dernière place.





Bienne - Langnau 6-5

Après quatre défaites de rang, les Seelandais se devaient de réagir dans ce duel bernois. Ce sont pourtant les Tigres qui ont frappé les premiers, avec Lapinskis (6e), vite rattrapés par Kneubühler (13e).

Rentrés au vestiaire en tête (Schmutz, 18e), les joueurs de Langnau ont été surpris dans un tiers médian enflammé : Cajka (22e, 2-2), Sallinen (23e, 3-2), Bachofner (27e, 3-3), Maenalanen (33e, 3-4), Hofer (34e, 4-4), de quoi divertir le public de la Tissot Arena. Celui-ci a vécu tout autan d'émotions en dernière période: pas impressionnés par la réussite de Riikola (43e), les Biennois ont réagi en supériorité numérique (Sallinen, 55e) avant de décider du sort de cette rencontre par l'intermédiaire de Hofer. 6-5 score final, un succès qui place Bienne en neuvième place à une petite unité de son adversaire du jour.

Fribourg - Lausanne 2-1

En battant Lausanne 2-1, Fribourg-Gottéron s'est offert le derby de la soirée en National League. Genève (5-2 à Rapperswil) et Ajoie (3-2 à Zurich) ont eux aussi gagné vendredi.

Fribourg et Lausanne ont livré un derby prouvant que les deux rivaux ne sont séparés que par des détails. Au classement avant cette rencontre, seule une longueur d'avance à la différence de buts permettait au LHC de devancer les Dragons (44 points en 25 matches pour les deux équipes).

Sur la glace, après un premier tiers fermé, Jan Dorthe a inscrit son premier but de la saison en championnat pour permettre à Fribourg de prendre les devants (27e). Avantage de courte durée, puisqu'Ahti Oksanen a égalisé 42 secondes plus tard.

Dans la deuxième partie d'une ultime période à nouveau marquée par des défenses solides et des gardiens impériaux, les Lions ont fait monter la pression sur la cage adverse. C'est pourtant Jeremi Gerber (58e) qui a offert la victoire à Fribourg, au terme d'une action longtemps revue à la vidéo, mais accouchant d'un but bel et bien valable selon les arbitres.

Grâce à ce succès, les Fribourgeois prennent donc la deuxième place que les Vaudois occupaient avant la rencontre.

Rapperswil - Genève 2-5

En allant battre Rapperswil, Genève-Servette s'est quant à lui remis sur le droit chemin après sa défaite à Porrentruy samedi. Les Aigles n'ont pourtant pas débuté de la meilleure des manières, encaissant le 1-0 de Jacob Larsson après 1'01 seulement.

Matthew Verboon n'a toutefois pas tardé à égaliser (7e). Josh Jooris a ensuite profité d'un peu d'aide d'un arbitre, qui a dévié un puck permettant aux Genevois de partir en contre et de marquer en infériorité numérique juste avant la fin du premier tiers (20e).

Au cours de la troisième période, Vesey (45e) et un doublé de Bozon (49e et 60e) et ont permis à Genève de repartir avec les trois points.

Zoug - Lugano 2-3

Après la dure soirée vécue contre Fribourg hier (défaite 4-0 à domicile), les Luganais se déplaçaient aujourd'hui à Zoug. Les Tessinois ont d'abord pris l'avantage par Thürkauf mais un deuxième tiers de folie (sept pénalités, trois buts et la blessure de Genoni) a permis aux locaux de recréer l'égalité. Zanetti a finalement offert les trois points à Lugano dans le dernier tiers.

Le HCL revient à un petit point de Lausanne, alors que Zoug réaliser une mauvaise opération dans la course pour le Top 6.

Kloten - Berne 4-2

Dans ce duel entre deux équipes en galère, les Aviateurs ont rapidement donné le ton en prenant trois buts d'avance dans la première moitié du match. Moser et Lehmann ont bien permis aux Ours d'y croire, mais Meyer a finalement confirmé la victoire Kloten, qui s'éloigne un peu plus de son adversaire du jour. Les Zurichois ont ainsi quatre points d'avance, alors que l'équipe de la capitale voit Ajoie se rapprocher (même si huit points d'avance avec deux matchs de moins restent une belle marge).



