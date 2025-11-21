Fribourg fait chuter Lausanne grâce à un héros improbable

Jeremi Gerber a offert la victoire à Fribourg face à Lausanne! Le No 61, qui n'avait jamais marqué avec les Dragons auparavant, permet à son équipe de prendre la deuxième place du classement (2-1).

Fribourg s'est imposé face à Lausanne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Cette rencontre au sommet entre Fribourg (3e) et Lausanne (2e) a débuté avec quelques secondes de retard. Ce n'était pas la faute des engins pyrotechniques allumés par le kop vaudois avant le coup d'envoi, mais par un problème sur la cage de Connor Hughes, qui ne pouvait poser sa gourde. Une fois la solution trouvée, la partie a pu commencer et ce sont les Fribourgeois qui l'ont mieux fait. Après à peine 20 secondes, Sandro Schmid a testé les réflexes du gardien lausannois, mais celui-ci ne tremblait pas au premier poteau.

Par contre, l'action la plus tranchante de cette période initiale a clairement été ce tir tout en puissance d'Erik Brännström, qui s'est écrasé sur la barre transversale avant de s'envoler dans le ciel fribourgeois (6e). On peut aussi noter, dans ce premier tiers, le très bon power-play des Dragons. Pendant deux longues minutes, le premier jeu de puissance a fait tourner la tête des Lions, sans toutefois parvenir à trouver la faille (13e). Après 20 minutes, le score était de parité et personne n'allait crier au scandale.

Beaucoup de montants

Il a donc fallu attendre le deuxième tiers pour que la BCF Arena puisse célébrer des buts. Enfin, surtout celui de Jan Dorthe, qui a récupéré un dégagement manqué pour allumer la lucarne du Lausanne HC. Un geste que le jeune attaquant de 19 apprécie, lui qui avait déjà marqué un sublime but face aux Vaudois lors de la demi-finale des derniers play-off (27e).

Sauf que Gottéron n'est pas parvenu à conserver bien longtemps son avantage. 42 secondes après l'ouverture du score, Jason Fuchs trouvait la jambière de Reto Berra mais Ahti Oksanen était le plus prompt au rebond, pour remettre les compteurs à zéro. Christoph Bertschy aurait pu jouer un mauvais tour à son ancien club, se présentant seul face à Connor Hughes après un magnifique solo, mais le Canado-Suisse se montrait solide (31e). Avant la deuxième sirène, Drake Caggiula trouvait à son tour les montants adverses (34e).

Jeremi Gerber pour la victoire

Un bruit de poteau qui a d'ailleurs retenti une troisième fois dans l'enceinte fribourgeoise. En plongeon au début du troisième tiers, Jacob de la Rose a trouvé la barre transversale vaudoise. Mais les montants étaient du côté de Connor Hughes et Reto Berra en ce vendredi soir.

Alors que tout le monde pensait se diriger vers une prolongation, Jeremi Gerber a surgi. Le Bernois a inscrit son tout premier but avec Fribourg au meilleur moment (58e). Et ce n'est pas le coach's challenge lausannois qui allait lui enelver cette réussite. Grâce à ce but et cette victoire, Gottéron est deuxième de National League.