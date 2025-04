Jan Dorthe (à g.) a marqué le but décisif pour Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela faisait depuis le 22 février que Jan Dorthe n'avait plus joué avec la première équipe de Fribourg Gottéron. Depuis une défaite à Genève, il avait été envoyé chez les juniors pour disputer les play-off. En fin de quarts de finale, il a réintégré la première équipe, mais n'avait pas encore joué la moindre seconde lors des play-off après avoir passé deux matches sur le banc sans griffer la glace.

Ce samedi soir, il n'aurait pas dû jouer, mais la sortie sur blessure de Nathan Marchon a forcé son entraîneur à revoir ses plans... et à l'envoyer sur la glace. Au tout début de la deuxième prolongation, c'est de sa crosse qu'est venue la libération pour les Fribourgeois. Interview à chaud.

Jan, quel est le sentiment quand on marque un but pareil en demi-finale des play-off, en prolongations?

C’est énormément de plaisir. C’est mon premier match de play-off, donc pas des conditions faciles pour rentrer, mais je pense avoir fait ce que j’avais à faire. Je suis content. Sur le but, j’ai tiré… et je n’ai même pas vu le puck rentrer. Il y avait un défenseur à droite, je n’ai pas vu. Mais par contre je l'ai entendu. Ce bruit, cette ambiance… c’était fou.

Marquer un tel but à la BCF Arena, en tant que Fribourgeois, ça doit avoir une saveur spéciale?

Bien sûr. J’en rêvais depuis longtemps. C’était déjà arrivé en saison, mais là… en demi-finale, en double prolongation… c’est incroyable.

Tu étais le 13e attaquant ce soir, tu es entré en jeu parce que Nathan Marchon ne pouvait pas continuer. Comment on arrive à se mettre dans le rythme?

Ce n’est pas simple, mais je m’entraîne dur tous les jours pour ce moment-là. Il faut être prêt, même si c’est pour rentrer en troisième période. J’ai saisi ma chance et même si j'ai joué avec les juniors, je n'ai pas forcément douté. Je sais que je suis encore jeune et j'ai encore le temps. C'est bénéfique pour moi de jouer, même avec les juniors. Je travaille dur pour obtenir ma chance et ce soir j’ai pu montrer ce que je sais faire.

Ce soir, tu marques… et Julien Sprunger inscrit son 400e but. Deux générations qui marquent deux buts très importants.

Comme tu dis, ce qui compte, c’est que ce soient des buts importants. La série est loin d’être finie, mais on prend cette victoire. Ce n'est pas seulement grâce à moi, mais toute l’équipe a fait un énorme boulot. Mentalement, après cette fin de match difficile, on a montré que nous étions très forts.

Il y a deux jours de pause avant le prochain match à Lausanne. Ça va faire du bien?

Oui, même si moi je suis encore frais (rires). Mais c’est vrai, des prolongations comme ça, tous les deux jours ce n’est pas évident. Il faut montrer qu’on est plus forts mentalement. Ce soir, on l’a fait.

C’est le plus beau but de ta carrière?

Je pense que oui. J’en ai mis des jolis en juniors, mais celui-là… je vais m’en souvenir longtemps.