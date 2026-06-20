L'Iran referme le détroit d'Ormuz après les frappes israéliennes au Liban
Le commandement central de l'armée iranienne a annoncé samedi qu'il avait de nouveau fermé le stratégique détroit d'Ormuz, en réaction aux attaques d'Israël dans le sud du Liban violant selon lui le protocole d'accord conclu avec les États-Unis.
«Il est par la présente annoncé que le détroit d'Ormuz sera fermé au trafic maritime (...) cette première mesure est une réponse à la violation des engagements par l'ennemi», a déclaré l'état-major central Khatam-al Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
«Si l'agression se poursuit, d'autres mesures seront planifiées et mises en oeuvre pour contraindre l'ennemi à respecter ses obligations», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Donald Trump affirme qu'il «bombardera l'Iran à mort» s'il continue de refuser un accord
Mercredi soir, le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont tous deux pris la parole au sujet de l'Iran. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré aux journalistes: «Washington frappera fort aujourd'hui, comme hier.» De son côté, Pete Hegseth a affirmé avant le début des bombardements que les forces américaines au Moyen-Orient «auront fort à faire ce soir» et qu’elles allaient «frapper fort l'Iran» en visant «des installations clés» du pays.
Donald Trump a ensuite suivi les opérations militaires depuis la Maison Blanche. Il a indiqué que 49 missiles Tomahawk avaient été tirés sur l'Irak. Le président américain a également menacé de poursuivre les frappes contre l'Iran pendant une troisième nuit consécutive si Téhéran continuait de refuser un accord. Dans le cas contraire, a-t-il déclaré à Fox News, il «bombarderait l'Iran à mort» dès le lendemain.
Peu avant minuit (heure d’été d’Europe centrale), les médias d’Etat iraniens ont commencé à faire état d’explosions dans plusieurs régions du pays. Contrairement à la nuit précédente, les frappes américaines ne se sont pas limitées à des cibles situées dans le golfe Persique. La défense aérienne iranienne a également été activée à l'ouest de Téhéran. Des bombardements ont aussi été signalés dans la province côtière de Bushehr, au nord-ouest du détroit d'Ormuz.
Selon des sources iraniennes, des affrontements auraient opposé les forces américaines et iraniennes près du détroit d'Ormuz. Les forces iraniennes auraient lancé des missiles et des drones contre des navires américains dans la zone et le détroit aurait été fermé à la navigation. Le Centcom a toutefois démenti cette information, affirmant que le passage restait ouvert au trafic maritime.
Le Hezbollah dit avoir attaqué des forces israéliennes qui tentaient une «infiltration» dans le sud
Le Hezbollah a annoncé samedi avoir «fait barrage» à une force israélienne qui «tentait de s'infiltrer» sur une hauteur stratégique surplombant la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban.
«Tout en étant engagé en faveur du cessez-le-feu, (le Hezbollah) ne fera preuve d'aucune tolérance face à toute tentative israélienne (...) d'étendre son occupation», a affirmé le mouvement pro-iranien dans un communiqué.
Source: AFP
Un média d'Etat libanais annonce sept morts dans une frappe israélienne sur le sud du pays
Une frappe israélienne sur un village près de Saïda, dans le sud du Liban, a fait au moins sept morts samedi, a rapporté un média d'Etat, au moment où Israël poursuit ses frappes malgré le cessez-le-feu avec le Hezbollah annoncé la veille.
La frappe sur Qannarit a tué «sept personnes et blessé 13 autres, selon un bilan préliminaire», a précisé l'Agence nationale d'information (ANI).
Source: AFP
La Défense civile du Liban annonce 16 morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile libanaise a annoncé que des frappes israéliennes dans la région de Nabatiyé, dans le sud du pays, avaient fait 16 morts samedi, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Les équipes de la Défense civile, mobilisées «depuis les premières heures du matin» dans le district de Nabatiyé en réponse à des «attaques en cours visant la zone», ont transporté «16 morts et 12 blessés» vers des hôpitaux, a précisé cet organisme dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée libanaise annonce la mort d'un soldat dans une frappe israélienne sur le sud
L'armée libanaise a annoncé samedi la mort d'un de ses soldats dans le sud du pays dans une frappe israélienne, au lendemain d'une annonce de cessez-le-feu.
«Une frappe de l'ennemi israélien a visé un soldat de l'armée sur la route Kfar Rumman-Nabatiyé», entraînant sa mort, a indiqué l'armée dans un communiqué, dénonçant «la poursuite des attaques brutales israéliennes (qui) vise à entraver toute solution permettant de rétablir la stabilité au Liban».
Source: AFP
L'armée israélienne dit viser le Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a dit samedi viser des positions du Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, en riposte à des attaques contre ses soldats déployés dans cette partie du Liban, malgré l'annonce de cessez-le-feu survenue la veille.
«Dans la nuit, l'organisation terroriste Hezbollah a tiré plus de 50 projectiles contre les forces israéliennes dans le sud du Liban», indique un communiqué militaire. «A la suite de ces attaques, Tsahal (armée israélienne, NDLR) frappe des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du pays».
Source: AFP
Cinq morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban
De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait cinq morts samedi, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI, malgré l'annonce la veille d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Les frappes ont visé plus d'une douzaine de localités après minuit et samedi matin, pour beaucoup dans le secteur de Nabatiyé, où des tirs d'artillerie ont aussi eu lieu, selon l'agence ANI.
Trois personnes ont été tuées à Arab Salim et une à Deir Zahrani, tandis qu'une autre est morte «après un tir de drone ennemi ciblant une moto» à l'entrée de la localité de Dweir, a précisé l'agence ANI.
Une trêve immédiate?
Vendredi, un responsable américain avait déclaré à l'AFP qu'une trêve immédiate entre Israël et l'organisation chiite Hezbollah, soutenue par l'Iran, avait été conclue par des médiateurs américains et qataris après des discussions avec Israël et l'Iran.
L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a indiqué que son pays respecterait le cessez-le-feu si le Hezbollah en faisait de même, alors que de précédentes annonces de trêve avaient été peu suivies d'effet.
Source: AFP
Israël «s'engage» à respecter le cessez-le-feu au Liban, si le Hezbollah en fait autant
L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis a déclaré vendredi qu'Israël s'engageait à un cessez-le-feu immédiat, à condition qu'il soit également respecté par le Hezbollah pro-iranien.
«Israël demeure fermement engagé à un cessez-le-feu immédiat», a écrit l'ambassadeur Yechiel Leiter sur son compte X.
Il nie les frappes qu'on lui attribue: «A 11h30 ce matin, Israël a suspendu toutes ses opérations offensives; les affirmations contraires du Hezbollah et de l’Iran sont des mensonges éhontés.» Et d'ajouter: «Si le Hezbollah honore l'accord et cesse ses hostilités, cela sera accueilli par le calme», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le président du Liban veut un «cessez-le-feu global»
Le président libanais Joseph Aoun a souligné vendredi lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio qu'un «cessez-le-feu global» constituait une «base fondamentale» pour avancer dans les négociations directes avec Israël. Le département d'Etat a de son côté annoncé la reprise des négociations à Washington, du 23 au 25 juin.
Ces discussions seront l'occasion de «faire des progrès vers une paix durable», selon un communiqué du porte-parole du département d'Etat Tommy Pigott. Avant la reprise de ces négociations, Aoun a aussi remercié Rubio pour «le soutien des Etats-Unis au Liban», selon un communiqué de la présidence.
Le chef de la diplomatie américaine a de son côté «salué le courage du président Aoun dans sa recherche d'une opportunité historique pour la souveraineté et le redressement du Liban», selon Tommy Pigott.
Marco Rubio «a réaffirmé le soutien total des Etats-Unis envers les efforts du gouvernement du Liban pour créer un Etat libanais pleinement souverain et en paix avec tous ses voisins», poursuit le porte-parole.
Source: AFP
Le président libanais plaide pour une «cessez-le-feu» global
Le président libanais, Joseph Aoun, a souligné vendredi lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, qu'un «cessez-le-feu global» constituait une «base fondamentale; pour avancer dans les négociations directes avec Israël.
Avant la reprise de ces négociations prévue lundi à Washington, M. Aoun a aussi remercié M. Rubio pour «le soutien des Etats-Unis au Liban», selon un communiqué de la présidence.
Source: AFP
Ignazio Cassis a rencontré le Premier ministre qatarien au Bürgenstock
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré au Bürgenstock (NW) le Premier ministre et chef de la diplomatie qatarienne Mohammad ben Abdelrahman ben Jassem al-Thani. Les deux hommes ont parlé des efforts au Moyen-Orient après le protocole signé entre Washington et Téhéran.
Sur les réseaux sociaux, le ministère qatarien des Affaires étrangères a diffusé vendredi après-midi une photo des deux ministres souriant à l'extérieur de l'hôtel nidwaldien, qui est la propriété du Qatar. Ce site était censé accueillir vendredi le lancement des négociations techniques de 60 jours entre l'Iran et les Etats-Unis vers un accord final avant que celui-ci ne soit reporté jusqu'à nouvel avis.
Le Qatar fait partie des deux médiateurs avec le Pakistan. M. al-Thani a réaffirmé son soutien à la rencontre entre les deux ennemis. Il souhaite «des solutions durables» pour «renforcer la sécurité régionale», a également expliqué son ministère.
Source: ATS